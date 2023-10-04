Миссия НАСА OSIRIS-REx обнаружила удивительный состав образцов астероидов

Ученые, участвовавшие в миссии НАСА OSIRIS-REx, были ошеломлены неожиданными открытиями, когда открыли контейнер с образцом, собранным с околоземного астероида Бенну. Избыток темного мелкозернистого материала, прилипшего к крышке и основанию контейнера, потенциально может дать ценную информацию о составе астероида.

Завершение миссии OSIRIS-REx стало важной вехой для НАСА. После 7-летнего путешествия на расстояние 3.86 миллиарда миль космический корабль успешно приземлился в пустыне штата Юта 24 сентября после маневра на поверхности Бенну.

В октябре 2020 года космический корабль использовал свой TAGSAM (механизм сбора образцов Touch-and-Go), чтобы возмутить поверхность Бенну и собрать образец. Обилие собранного материала было настолько велико, что наблюдалось, как частицы уносились в космос еще до того, как головка образца была закреплена в контейнере.

Неожиданное открытие побудило ученых задуматься о возможности проведения экспресс-экспертизы материалов, найденных внутри канистры. Изучая темный мелкозернистый материал, прилипший к поверхности контейнера, исследователи надеются получить ценную информацию о составе и происхождении бенну.

Понимание состава астероидов, таких как Бенну, имеет решающее значение для ученых, чтобы разгадать тайны формирования и эволюции нашей Солнечной системы. Анализируя образцы, полученные с Бенну, исследователи стремятся расшифровать роль астероида на ранних стадиях развития Солнечной системы и потенциально получить представление о происхождении жизни на Земле.

Эта неожиданная находка открывает новые возможности для исследований и подчеркивает важность космических миссий, таких как OSIRIS-REx, в расширении наших знаний о Вселенной и нашем месте в ней.

источники:

- CNN