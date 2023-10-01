Исследование показало, что одна цепь микроРНК управляет Т-клеточной памятью при распознавании опухолевых клеток

Группа исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружила роль одной цепи микроРНК, известной как let-7, в регуляции способности Т-клеток распознавать и запоминать опухолевые клетки. Это исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и поддержанное Национальными институтами здравоохранения, проливает свет на механизмы иммунотерапии в борьбе с раком и может проложить путь к улучшению лечения рака.

В исследовании, проведенном Леонидом Побезинским и Еленой Побезинской, исследователи описывают, как Т-клетки играют жизненно важную роль в иммунной системе. Эти лейкоциты отвечают за борьбу с патогенами и аномальными клетками, такими как опухолевые клетки. Когда Т-клетки сталкиваются с чужеродными антигенами, они активируются и превращаются в Т-клетки-киллеры, атакуя захватчиков.

После битвы большинство Т-клеток-киллеров погибают, но некоторые выживают и превращаются в клетки памяти. Эти клетки памяти запоминают, как выглядел антиген, и готовы к будущим вторжениям. Этот процесс похож на то, как действуют вакцины. Подвергая организм воздействию ослабленных патогенов, вакцины генерируют клетки памяти, которые могут быстро отреагировать, если патоген снова попадет в организм.

Однако исследователи хотели понять точные механизмы, с помощью которых Т-клетки формируют эти воспоминания. Они обнаружили, что let-7, небольшой фрагмент микроРНК, присутствующий в клетках памяти, играет решающую роль. Чем больше let-7 имеет клетка, тем меньше вероятность, что она будет обманута раковыми опухолевыми клетками. Это позволяет Т-клеткам бороться с раком и запоминать появление раковых клеток.

Значение этого открытия заключается в потенциале улучшения иммунотерапии. Поняв, как let-7 регулируется во время лечения, исследователи смогут улучшить память и возможности иммунной системы организма. Клетки памяти, обладающие свойствами, подобными стволовым клеткам, могут жить много лет и обеспечивать длительную защиту от рака и других заболеваний.

Ведущий автор Александрия Уэллс подчеркивает трансляционное влияние этого исследования, выражая восторг по поводу полученных фундаментальных открытий и потенциала будущей иммунотерапии. Исследование регуляции let-7 во время лечения может открыть новые возможности для исследования и лечения рака.

Источники: Nature Communications | Массачусетский университет в Амхерсте