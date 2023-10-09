Обнаружена новая фаза сверхгорячего льда высокой плотности

Резюме: Ученые обнаружили новую фазу льда высокой плотности, получившую название Ice XIX, которая характеризуется сверхвысокими температурами и повышенной электропроводностью. Это открытие может помочь объяснить многополярные магнитные поля, наблюдаемые вокруг Урана и Нептуна. Используя мощные лазеры для моделирования экстремальных условий, исследователи с помощью прибора Matter at Extreme Conditions в Linac Coherent Light Source смогли наблюдать структуру льда XIX. Они обнаружили, что атомы кислорода упаковываются в объемно-центрированную кубическую структуру, в то время как атомы водорода движутся свободно, как жидкость, увеличивая проводимость. Эта новая фаза льда может существовать на нужных глубинах внутри богатых водой газовых гигантов, таких как Уран и Нептун, что дает объяснение необычным магнитным полям, обнаруженным космическим кораблем НАСА «Вояджер II». Открытие льда XIX способствует нашему пониманию сложной фазовой диаграммы давления и температуры воды и ее поведения в экстремальных условиях.

Вода, соединение, имеющее решающее значение для жизни и широко распространенное в нашей Солнечной системе, демонстрирует различные фазы кристаллического льда. Фазы плотного льда особенно важны во недрах газовых гигантов, таких как Уран и Нептун. Ученые предположили, что сложные магнитные поля этих планет являются результатом суперионного льда, который обладает уникальной электропроводностью и формируется в условиях высокого давления. Однако изучение структуры льда в экстремальных условиях в прошлом было сложной задачей.

Исследователи использовали инструмент Matter at Extreme Conditions, сверхбыстрый рентгеновский лазер на свободных электронах, для изучения структуры льда во время лазерного динамического сжатия. Подвергнув воду воздействию экстремального давления в 2 миллиона атмосфер и температуры 8,500°F, они определили новую фазу льда высокой плотности — Лед XIX. Эта фаза имеет объемноцентрированную кубическую решетчатую структуру и обеспечивает повышенную электропроводность глубоко внутри ледяных гигантов. Результаты дают ценную информацию о происхождении многополярных магнитных полей, наблюдаемых «Вояджером II» вокруг Урана и Нептуна.

В целом открытие льда XIX расширяет наши знания о поведении воды в экстремальных условиях и ее роли в формировании характеристик небесных тел. Это подчеркивает сложность фазовой диаграммы воды и важность изучения состояния льда при высоком давлении для понимания природы газовых гигантов в нашей Солнечной системе.

источники:

– Научные отчеты (2022). DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6

– Министерство энергетики США