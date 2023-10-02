Обнаружен новый фермент: PUCH помогает предотвратить распространение паразитарной ДНК

Исследователи из Института молекулярной биологии (IMB) в Майнце (Германия) и лаборатории Макса Перуца в Вене (Австрия) идентифицировали фермент под названием PUCH, который играет решающую роль в предотвращении распространения паразитарной ДНК в наших геномах. Открытие этого фермента может дать ценную информацию о том, как наш организм обнаруживает бактерии и вирусы и борется с ними, чтобы предотвратить инфекции.

В нашем организме есть иммунная система, которая защищает нас от внешних угроз, таких как вирусы и бактерии. Однако наши клетки также сталкиваются с угрозами изнутри. Примерно 45% нашего генома состоит из повторяющихся последовательностей ДНК, называемых мобильными элементами (TE), также известных как геномные паразиты. ТЕ не имеют конкретной функции, но могут быть опасны, поскольку обладают способностью копировать и вставлять себя в новые места нашей ДНК. Эта постоянная активность создает риск мутаций, которые могут нарушить нормальную функцию клеток и даже привести к раку.

Для борьбы с этими внутренними угрозами в наших клетках есть механизмы, предотвращающие распространение ТЭ. Недавно открытый фермент PUCH является ключевым игроком в этой защитной системе. Он действует, нейтрализуя активность ТЕ и не позволяя им размножаться и внедряться в различные части нашей ДНК.

Понимание того, как наши клетки борются с этими геномными паразитами, имеет решающее значение для поддержания стабильности генома и предотвращения заболеваний. Открытие PUCH проливает свет на сложные механизмы защиты наших клеток от TE. Это также открывает новые возможности для исследования более широкого иммунного ответа и может иметь значение для разработки новых стратегий борьбы с инфекциями.

Результаты этого исследования, проведенного профессором Рене Кеттингом и доктором Себастьяном Фальком, были опубликованы в журнале Nature.

Источник: Природа (doi: 10.1038/s41586-023-06588-2).