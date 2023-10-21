Новый астероид «Полигимния» поднимает вопросы о неизвестных элементах

Недавнее исследование, проведенное Университетом Аризоны, обнаружило астероид под названием «Полигимния», который бросает вызов известным элементам на Земле. Исследование, опубликованное в European Physical Journal Plus, показывает, что Полигимния имеет плотность выше, чем у любого элемента, обнаруженного на нашей планете, что позволяет предположить существование элемента, который в настоящее время отсутствует в нашей периодической таблице.

Полигимния расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и из-за близости к нашей планете отнесена к категории «околоземных» астероидов. Хотя астероиды могут показаться незначительными, их состав очаровал как астрофизиков, так и ученых НАСА. Фактически, НАСА активно занимается Полигимнией с целью получения образцов и дальнейшего исследования ее свойств.

Иоганн Рафельски, профессор физики в Университете Аризоны, прокомментировал открытие, заявив, что, если астероиды, подобные Полигимнии, содержат сверхтяжелые элементы, это поднимает вопросы о том, как эти элементы образовались и почему они не были обнаружены где-либо еще. Плотность Полигимнии превосходит даже самые плотные известные элементы на Земле, такие как осмий, который известен тем, что имеет наибольшее количество протонов.

Команда Университета Аризоны классифицировала Полигимнию как «CUDO» (компактный сверхплотный объект), что указывает на наличие компонентов, которые в настоящее время неизвестны человечеству. Считается, что этот элемент остается стабильным с атомным номером 164, что указывает на значительно более высокую плотность, чем у любого элемента, который мы знаем в настоящее время.

НАСА уже приступило к разработке планов по запуску беспилотного космического корабля для изучения и извлечения образцов из Полигимнии. Эта миссия последовала за недавним сотрудничеством между Университетом Аризоны и НАСА, которое успешно доставило образцы с астероида под названием Бенну. Было обнаружено, что эти образцы богаты углеродом, что позволяет предположить возможность наличия ценных металлов в составе астероидов.

Открытие Полигимнии и ее особой плотности поднимает волнующие вопросы о существовании неизвестных элементов во Вселенной и о том, как они образуются. Предстоящая миссия по изучению и извлечению образцов с этого астероида предоставит ценную информацию о тайнах нашей Солнечной системы.

Определения:

– Астероид: небольшое каменное тело, вращающееся вокруг Солнца, обычно находящееся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

– Плотность: масса вещества на единицу объема.

– Элемент: вещество, которое нельзя разложить на более простые вещества химическими средствами. Элементы представлены символами в таблице Менделеева.

– Таблица Менделеева: Табличное расположение химических элементов, организованное на основе их атомного номера, электронной конфигурации и повторяющихся химических свойств.

– Протон: субатомная частица с положительным зарядом, обнаруженная в ядре атома.

источники:

– Исследование опубликовано в European Physical Journal Plus.

- Пресс-релиз Университета Аризоны