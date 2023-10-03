Обнаружен новый фермент PUCH, который останавливает распространение паразитарной ДНК в нашем геноме

Ученые сделали захватывающее открытие, которое может пролить свет на то, как наш организм борется как с внутренними, так и с внешними угрозами. Группа исследователей из Института молекулярной биологии в Германии и лаборатории Макса Перуца в Австрии идентифицировала новый фермент под названием PUCH, который играет решающую роль в предотвращении распространения паразитных последовательностей ДНК в наших геномах.

Наш организм постоянно подвергается атакам инородных злоумышленников, таких как вирусы и бактерии. Чтобы сохранить наше здоровье, у нас есть иммунная система, которая обнаруживает и уничтожает этих захватчиков. Однако наши клетки также сталкиваются с угрозами изнутри, в частности, со стороны повторяющихся последовательностей ДНК, известных как мобильные элементы (TE), которые составляют 45 процентов нашего генома. TE, также известные как «прыгающие гены», обладают способностью копировать и вставлять себя в новые участки нашей ДНК, потенциально вызывая мутации и нарушая нормальные клеточные функции.

Чтобы бороться с этими внутренними врагами, наши клетки развили защитную систему из специализированных белков, которые выслеживают ТЕ и предотвращают их репликацию. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи обнаружили фермент PUCH, который отвечает за производство небольших молекул, называемых пиРНК. Эти piRNA обнаруживают TE, когда они пытаются «прыгнуть», и активируют систему геномной защиты, чтобы остановить их распространение.

Первоначально исследователи обнаружили PUCH в клетках круглого червя C. elegans, но полагают, что это может иметь последствия для нашей собственной иммунной системы. Ферменты с молекулярной структурой, похожей на PUCH, известные как складки Шлафена, были обнаружены у мышей и людей и, по-видимому, играют роль во врожденном иммунитете, первой линии защиты нашего организма от патогенов.

Это открытие PUCH и его роли в борьбе с геномными паразитами не только дает представление о защитных механизмах нашего организма, но также открывает новые возможности для понимания и разработки методов лечения инфекционных заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциала белков Шлафена и их консервативной роли в иммунитете у различных видов.

Ссылка:

– «Процессинг piРНК тримерной нуклеазой шлафен-домена» Надежды Подвальной, Альфреда В. Бронкхорста, Рафаэля Лихтенбергера, Свеньи Хеллманн, Эмили Нишвиц, Торбена Фалька, Эмиля Карауланова, Фалька Баттера, Себастьяна Фалька и Рене Ф. Кеттинга, 27 сентября 2023 г. , Природа. DOI: 10.1038/s41586-023-06588-2