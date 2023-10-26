Колоссальный мегахищник юрской эпохи

В недавнем революционном открытии ученые раскрыли существование необычного существа, которое доминировало в океанах на протяжении ошеломляющих 80 миллионов лет в юрскую эпоху. Этот колоссальный мегахищник, известный как Лорраинозавр, обладал массивной челюстью длиной 4.3 фута и гладким телом в форме торпеды. Принадлежащий к кладе Thalassophonea, обычно называемой морскими убийцами, Лоррейнозавр процветал примерно 170 миллионов лет назад.

Окаменелости этой древней морской рептилии, найденной на северо-востоке Франции и ныне известной как Гранд Эст, дают ценную информацию о раннем существовании мегахищных плиозавров эпохи динозавров. Плиозавры, близкие родственники плезиозавров, были известны своими умелыми способностями к плаванию и характерным внешним видом, напоминающим пухлых дельфинов со змееподобными головами. Однако именно Лоррейнозавр выделяется как самый ранний мегахищный плиозавр.

Благодаря углубленному анализу окаменелостей ученые повторно исследовали пять конкретных находок, в том числе три части челюсти, коронку зуба с корнем и фрагмент плавника. Их исследование выявило важные характеристики лоррейнозавра, которые отличают его и заслуживают отдельной уникальной ветви на эволюционном дереве плиозавров. Примечательно, что у Лоррейнозавра были более широкие и клиновидные кости нижней челюсти и кости нижней челюсти по сравнению с другими плиозаврами.

Названные «королями мезозойских океанов», плиозавриды, включая Лоррейнозавра, безраздельно властвовали над своими водными владениями. Их колоссальная сила и господство в ту эпоху принесли им ярлык «династии». Обладая челюстью, способной проглотить выбранную добычу, Лоррейнозавр питался разнообразными крупными морскими животными, включая акул, морских черепах и других плезиозавров.

Интересно, что появление плиозавров ознаменовало важный поворотный момент в пищевой цепи юрского периода примерно 175 миллионов лет назад. В этот период произошло сокращение численности высших хищников, таких как дельфиноподобные ихтиозавры, что открыло путь плиозаврам к возвышению и утверждению своего превосходства.

В то время как длина среднего лораринозавра превышала 20 футов, некоторые из этих морских убийц вытягивались на удивительные 50 футов. Пока мы исследуем глубины истории Земли, эти замечательные существа продолжают пленять наше воображение и проливать свет на чудеса древнего морского мира.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Лоррейнозавр?

Лоррейнозавр — древняя морская рептилия, существовавшая примерно 170 миллионов лет назад, в юрскую эпоху. Он был членом клады Thalassophonea, широко известной как морские убийцы, и считается самым ранним мегахищным плиозавром.

Каковы были отличительные особенности лоррейнозавра?

Лоррейнозавр обладал массивной челюстью длиной 4.3 фута и обтекаемым телом в форме торпеды. Его пластинки и кости нижней челюсти были шире и клиновиднее по сравнению с другими плиозаврами.

Какой добычей питался Лоррейнозавр?

Лорраинозавр имел разнообразную диету, питаясь крупными морскими животными, такими как акулы, морские черепахи и другие плезиозавры.

Как долго Лоррейнозавр доминировал в океанах?

Лорраинозавр правил как высший хищник на протяжении 80 миллионов лет в юрскую эпоху.

Какое влияние плиозавры оказали на пищевую цепь юрского периода?

Примерно 175 миллионов лет назад произошло сокращение численности высших хищников, таких как дельфиноподобные ихтиозавры, что дало возможность плиозаврам, включая лоррейнозавра, подняться и установить доминирование в океанах.