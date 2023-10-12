Теорема, разработанная для расчета экономии топлива микроплавателями

Исследователи из Института динамики и самоорганизации Макса Планка разработали новую теорему, которая позволяет рассчитать минимальную энергию, необходимую для движения микропловцов, таких как бактерии или искусственно созданные объекты. Теорема позволяет лучше понять механизмы самодвижения, что имеет решающее значение для разработки эффективных микропловцов для практического применения.

Традиционные модели часто рассматривают микропловцов как людей, которых тянут или тянут за собой внешние силы. Однако новый подход фокусируется на энергии, необходимой для самодвижения. Эта разработка позволяет решать задачи оптимизации без использования вычислительных инструментов.

Результаты теоремы также можно использовать для определения наиболее эффективной формы тела для микропловцов. Удивительно, но полученные формы имеют сходство с теми, которые встречаются в природе. Это открытие предполагает, что природа уже оптимизировала формы для эффективного движения.

Недавно предложенная модель также объясняет разницу в производстве энтропии между активно самодвижущимися микропловцами и частицами с внешним приводом. Энтропийные эффекты играют решающую роль в движении частиц в микроскопическом масштабе. Исследование имеет значение для различных областей, включая микрофлюидику, биофизику и материаловедение.

Микропловцы обладают потенциалом переносить частицы и молекулы в нужные области, что делает их ценными для таких применений, как доставка лекарств. Понимание принципов движения микропловцов открывает возможности для инноваций и практического применения в различных областях.

В целом, разработанная теорема представляет собой ценный инструмент для расчета экономии топлива микропловцов и оптимизации их конструкции для эффективного движения.

источник:

– Абдалла Дадди-Мусса-Идер и др., «Минимальное производство энтропии микропловцами с внутренней диссипацией», Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41280-z

– Общество Макса Планка, «Ученые разработали теорему для расчета экономии топлива микропловец», Phys.org (2023).