Разработка модели прогнозирования активации эстрогеновых рецепторов у байкальских тюленей загрязнителями окружающей среды

Исследователи из Центра исследований морской среды (CMES) Университета Эхимэ разработали модель, которая может предсказать способность загрязнителей окружающей среды активировать рецепторы эстрогена у байкальских тюленей. В этом исследовании использовались как эксперименты in vitro, так и компьютерное моделирование для оценки потенциала активации бисфенолов (BP) и гидроксилированных полихлорированных дифенилов (OH-PCB) на подтипах эстрогеновых рецепторов α (bsERα) и β (bsERβ).

Эксперименты in vitro показали, что большинство BP и OH-PCB проявляют эстрогеноподобную активность против обоих подтипов bsER. Среди протестированных БП бисфенол АФ продемонстрировал самую сильную эстрогеноподобную активность. Аналогичным образом, 4'-OH-CB50 и 4'-OH-CB30 показали самую сильную активность среди протестированных OH-PCB против bsERα и bsERβ соответственно.

Для дальнейшего изучения того, как эти загрязнители окружающей среды связываются с bsER, было проведено компьютерное моделирование. На основе результатов этого моделирования и структурных свойств загрязнителей были разработаны модели количественной зависимости структура-активность (QSAR) для обоих подтипов bsER. Эти модели точно предсказали потенциал активации каждого загрязнителя окружающей среды в экспериментах in vitro, различая соединения, которые активируют и те, которые не активируют как bsERα, так и bsERβ. Исследователи также определили важные факторы, влияющие на потенциал активации загрязняющих веществ.

Кроме того, исследователи успешно создали модель QSAR, которая предсказывает потенциал активации мышиных рецепторов эстрогена (ER), используя тот же метод. Это демонстрирует применимость этого подхода к моделированию для разных видов.

Разработка этой модели является важным шагом в понимании и прогнозировании воздействия загрязнителей окружающей среды на эндокринную систему байкальских тюленей. Он представляет собой ценный инструмент для оценки потенциальных рисков, связанных с этими загрязнителями, и дает информацию для усилий по сохранению этого уязвимого вида.

Источник: Хоа Тхань Нгуен и др., «Моделирование in silico и молекулярные дескрипторы для прогнозирования in vitro способности трансактивации рецепторов эстрогена байкальской нерпы загрязнителями окружающей среды», Экотоксикология и экологическая безопасность (2023).