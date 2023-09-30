Ученые создали прочный и легкий материал, покрыв ДНК стеклом

Исследователи совершили значительный прорыв, покрыв ДНК чистым стеклом, в результате чего получился материал, который легче и прочнее стали. Это революционное открытие имеет потенциал для разнообразных применений в технике и обороне.

Традиционно стекло известно своей хрупкостью, но ученые из Колумбийского университета, Университета Коннектикута и Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США смогли изготовить чистую форму стекла и покрыть им ДНК. В результате получается невероятно легкий материал, который также обладает замечательной прочностью.

Исследовательская группа использовала наноструктурирование стекла и уникальные свойства ДНК для создания этого нового материала. Используя естественную способность ДНК к самосборке, они смогли спроектировать сворачивание ДНК в определенные формы, создав наноразмерные строительные блоки, которые можно было запрограммировать на самосборку в более крупные трехмерные структуры. Затем они объединили неорганические наночастицы и белки, чтобы сформировать более крупную решетчатую структуру.

Ученые решили выяснить, что произойдет, если эту биомолекулярную основу использовать для создания каркасов из кремнезема, основного ингредиента стекла. Полученный материал превзошел их ожидания, превзойдя прочность стали и веся значительно меньше.

Этот прорыв имеет серьезные последствия для различных отраслей промышленности, включая машиностроение и оборону. Легкий, но прочный материал может быть использован при разработке более эффективных и прочных конструкций, а также в защитной броне. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к еще более инновационным приложениям.

В целом, это новое открытие покрытия ДНК стеклом открыло новые возможности для материалов с исключительной прочностью и легкостью. Используя уникальные свойства ДНК и наноструктурирование стекла, ученые создали материал, который может совершить революцию в различных областях.

источники:

– Наномасштаб: Наномасштаб относится к чрезвычайно малому масштабу длины, обычно порядка нанометров (нм), что составляет одну миллиардную долю метра. Наномасштабные явления актуальны для многих областей, включая материаловедение, химию, биологию и физику.

– ДНК: ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, представляет собой молекулу, состоящую из двух длинных цепей нуклеотидов, несущих генетическую информацию. Это наследственный материал у человека и других организмов.

– кислота: любое вещество, которое при растворении в воде дает pH менее 7.0 или выделяет ион водорода.

– Колумбийский университет: частный исследовательский университет Лиги плюща в Нью-Йорке.

– РНК: Рибонуклеиновая кислота представляет собой полимерную молекулу, похожую на ДНК, которая выполняет различные биологические роли в кодировании, декодировании и регуляции генов.