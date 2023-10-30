Ученые разработали более безопасный и экологичный метод производства ацетона

Недавно исследователи совершили прорыв в производстве ацетона — ключевого компонента, используемого в различных отраслях промышленности. В настоящее время ацетон производится с использованием сложного и опасного процесса, известного как процесс Хока или кумоловый процесс. Однако группа ученых из Бразилии и Германии разработала новый метод, который не только более безопасен, но и более экономичен и экологичен.

Инновационный подход заменяет традиционные этапы высокой температуры и высокого давления простой реакцией фотолиза с использованием хлорида железа в качестве катализатора. При облучении хлорида железа светом определенной длины волны образуются радикалы хлора, которые действуют как мощные окислители и разрывают связи углерод-водород. В конечном итоге это приводит к образованию ацетона.

Преимущества этого нового метода многочисленны. Во-первых, это исключает необходимость производства пропилена на промежуточных стадиях, делая процесс более прямым. Во-вторых, он обходит любые кислородные реакции при высоких температурах и давлениях, снижая риск несчастных случаев. Кроме того, этот процесс требует меньше энергии и происходит при комнатной температуре, что еще больше снижает затраты.

Первоначально исследователи использовали светодиоды (LED) в качестве источника света в своих экспериментах, но в будущем планируют перейти на использование солнечного света, чтобы сделать метод еще более устойчивым.

На этот новый метод уже подана патентная заявка, и исследователи активно ищут партнерства с компаниями для масштабирования и коммерциализации этого процесса. В случае успеха этот прорыв может произвести революцию в производстве ацетона в химической промышленности, повысив безопасность, устойчивость и экономическую эффективность.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Для чего используется ацетон?

Ацетон — универсальное химическое вещество, которое используется в производстве широкого спектра продукции, включая клеи, антибиотики, электронные детали, растворители, средства для удаления краски, чернила и витамины.

Почему традиционное производство ацетона опасно?

Традиционный метод производства ацетона предполагает высокие температуры и давления, а также использование легковоспламеняющихся и опасных посредников, что делает его сложным и рискованным процессом.

В чем преимущества нового метода?

Новый метод упрощает процесс производства ацетона и снижает риск несчастных случаев. Он требует меньше энергии, происходит при комнатной температуре и устраняет необходимость в промежуточных стадиях, что делает его более безопасным, экономичным и экологически чистым.