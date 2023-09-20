Прорыв в диагностике: технология CRISPR обнаруживает вирус оспы обезьян с беспрецедентной точностью и скоростью

Ученые из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл разработали революционный диагностический инструмент под названием MPXV-CRISPR. Их совместное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, демонстрирует возможности технологии CRISPR в обнаружении вируса оспы обезьян (MPXV) с беспрецедентной точностью и скоростью.

Хотя CRISPR широко известен своими возможностями редактирования генов, в последнее время его стали использовать для разработки высокочувствительных диагностических инструментов. MPXV-CRISPR действует как «сверхточный детектив», быстро идентифицируя специфический генетический материал, связанный с вирусом, в клинических образцах. Исследователи запрограммировали инструмент для нацеливания на генетические последовательности, уникальные для MPXV, используя базу данных из 523 геномов MPXV для создания необходимых «проводников» для связывания с вирусной ДНК.

Когда в клиническом образце присутствует вирусная ДНК, система CRISPR направляется к цели и излучает сигнал, указывающий на присутствие вируса. Чувствительность и точность, достигаемые с помощью MPXV-CRISPR, сопоставимы с методами ПЦР «золотого стандарта», но при этом время тестирования значительно сокращается.

Одной из революционных особенностей MPXV-CRISPR является скорость диагностики. Текущая диагностика оспы обезьян часто предполагает централизованное лабораторное тестирование, получение результатов которого может занять несколько дней. Напротив, MPXV-CRISPR может обнаружить вирус всего за 45 минут.

Чтобы соответствовать стандартам Всемирной организации здравоохранения, исследовательская группа стремится адаптировать MPXV-CRISPR в портативное устройство для обнаружения на месте в пунктах оказания медицинской помощи. Эта технология может произвести революцию в борьбе с оспой обезьян, обеспечивая более быстрый доступ к точной диагностике, особенно в отдаленных районах с ограниченными ресурсами. Ускоряя лечение и улучшая результаты лечения пациентов, децентрализованный подход к тестированию может значительно улучшить реакцию общественного здравоохранения на вспышки оспы обезьян.

Исследование проводилось в сотрудничестве с Мельбурнским центром сексуального здоровья и Университетом Монаша. Исследователи полагают, что MPXV-CRISPR представляет собой крупный прогресс в области диагностики и обещает изменить методы лечения заболеваний в будущем.

источник:

Ланцетный микроб. (2023). Быстрое обнаружение вируса оспы обезьян с использованием анализа, опосредованного CRISPR-Cas12a: лабораторное исследование по проверке и оценке.