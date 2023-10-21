Ученые обнаружили самый далекий быстрый радиовсплеск во Вселенной

Радиотелескопы произвели революцию в нашем понимании космоса, открыв, что спокойное ночное небо на самом деле изобилует энергетическими явлениями. Среди этих сигналов есть «быстрые радиовсплески» (FRB), любопытные импульсы радиоволн, которые длятся всего миллисекунды, прежде чем исчезнуть. Впервые обнаруженные в 1932 году инженером Карлом Янски, FRB продолжают интриговать астрономов, которые работают над разгадкой их тайн.

В ходе недавнего прорыва исследователи сообщили об открытии самого отдаленного FRB, когда-либо обнаруженного. С помощью австралийского радиотелескопа SKA Pathfinder (ASKAP) ученые обнаружили быстрый радиовсплеск, известный как «FRB 20220610A». Чтобы подтвердить происхождение этой вспышки, команда использовала Очень Большой Телескоп, который обнаружил слабые пятна света от чрезвычайно далекой галактики. Анализ растянутых световых волн показал, что вспышка преодолела ошеломляющие 8 миллиардов лет, прежде чем достигла Земли, что делает его самым отдаленным FRB, наблюдаемым на сегодняшний день.

Астрономы стремятся раскрыть источник быстрых радиовсплесков. Хотя в настоящее время существуют две ведущие теории, исследователи рассматривают различные возможности. Одно из объяснений предполагает, что вспышки могут исходить от магнетаров — плотных нейтронных звезд с невероятно сильными магнитными полями. Другая гипотеза предполагает, что слияние массивных объектов, таких как черные дыры или коллапсирующие звезды, может вызвать эти мощные радиовсплески.

Важно отметить, что, несмотря на увлечение быстрыми радиовсплесками, в настоящее время нет никаких доказательств того, что они происходят от внеземного разума. Тем не менее, изучение этих всплесков дает ценную информацию о структуре нашей Вселенной. Например, анализ всплесков, проходящих через облака горячего газа между галактиками, дает ключ к пониманию состава и природы далеких небесных объектов.

Открытие самого далекого FRB на данный момент является важной вехой в понимании загадочного явления быстрых радиовсплесков. Продолжая исследовать эти мимолетные сигналы, астрономы надеются раскрыть новые тайны Вселенной и ее энергетических событий.

источники:

– Mashable – Радиотелескопы произвели революцию в космосе

– Наука – Райан Шеннон и др. (2022 г.) – Самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных