Новое исследование изучает управление электрическим полем спиновых переходов атомного масштаба

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, углубляется в захватывающую область управления спиновыми переходами атомного масштаба с помощью внешнего напряжения. Это исследование проливает свет на практическую реализацию управления вращением на наноуровне, что жизненно важно для приложений в квантовых вычислениях.

Спиновые переходы на атомном уровне относятся к изменениям ориентации собственного углового момента или спина атома. В контексте этого исследования исследователи сосредоточились на использовании электрических полей для управления этими спиновыми переходами. Толчком к этому исследованию стало случайное наблюдение, сделанное во время характеристики нового эксперимента.

Вместо использования традиционных механических манипуляций исследователи обнаружили, что приложение напряжения смещения индуцирует электрическое поле внутри туннельного перехода, образующегося между зондом и образцом. Это индуцированное электрическое поле оказало заметное влияние на положение отдельных молекул гидрида титана (TiH), изменив их g-фактор и заставив их взаимодействовать с уникальным магнитным полем.

Используя эффект Зеемана, который расщепляет энергетические уровни электронных спиновых состояний в присутствии магнитного поля, исследователи смогли напрямую контролировать спиновые переходы в связанных димерах TiH. Это явление связи выявило возможность кооперативного поведения спиновых состояний в этих димерах.

Результаты этого исследования имеют важное значение для квантовых вычислений. Способность локально и быстро манипулировать спинами с помощью электрических средств предлагает более быструю альтернативу традиционным механическим манипуляциям, что делает ее решающей для предотвращения потери информации из-за декогеренции в квантовых системах.

FAQ

Что такое спиновые переходы?

Спиновые переходы включают изменения ориентации собственного углового момента или спина атома на атомном уровне. В этом исследовании исследователи сосредоточились на спиновых переходах, связанных с поведением электронов.

Как исследователи манипулировали спиновыми переходами?

Исследователи использовали электрические поля, применяя напряжение смещения, чтобы индуцировать электрическое поле внутри туннельного перехода, образованного между зондом и образцом. Это индуцированное электрическое поле оказало влияние на положение изучаемых молекул и их взаимодействие с уникальным магнитным полем.

Что такое эффект Зеемана?

Эффект Зеемана — это явление, при котором энергетические уровни спиновых состояний электронов в отдельных молекулах расщепляются в присутствии магнитного поля. В этом исследовании исследователи использовали эффект Зеемана, чтобы продемонстрировать прямой электрический контроль спиновых переходов в связанных димерах TiH.

Каковы потенциальные последствия этого исследования?

Это исследование открывает возможность для использования отдельных атомов в качестве спиновых кубитов в квантовых компьютерах. Способность локально и быстро управлять вращением с помощью электрических средств открывает многообещающее направление для приложений квантовых вычислений, где скорость имеет решающее значение для предотвращения потери информации из-за декогеренции.