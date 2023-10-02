Новая ДНК и стекло в пять раз легче и в четыре раза прочнее стали

Недавнее открытие исследователей из Университета Коннектикута и их партнеров привело к созданию нового материала, сочетающего в себе большую прочность и легкость — редкое сочетание. Этот прорыв может произвести революцию в таких отраслях, как автомобилестроение и бронежилеты. Что делает этот материал еще более примечательным, так это то, что он сделан с использованием ДНК и стекла.

Учёные достигли этого, используя каркас ДНК для создания наноструктурированного кремнеземного материала, похожего на стекло. Каркас ДНК действует как скелет материала, обеспечивая основу для формирования наноструктурированного кремнезема. Затем исследователи покрыли каркас ДНК тонким слоем стеклоподобного материала. Эта комбинация скелета ДНК и стеклянного покрытия привела к созданию материала, который не только невероятно прочен, но и легок. Фактически, он в пять раз легче и в четыре раза прочнее стали.

Прочность стекла обусловлена ​​его безупречной структурой, способной выдерживать огромное давление. Используя кусочки стекла наноразмера, исследователи смогли гарантировать, что материал останется безупречным. Низкая плотность стекла по сравнению с металлами и керамикой также способствует прочности и легкости материала.

Использование самособирающейся ДНК при создании этого материала аналогично тому, как работает Magna-Tiles. Определенные фрагменты ДНК определенной длины и химических свойств естественным образом собираются вместе, образуя скелет материала. Скелет ДНК, покрытый ультратонким слоем стекла, создает материал, который не только структурно прочный, но и легкий благодаря пустым пространствам внутри.

Этот новаторский материал демонстрирует потенциал сочетания ДНК и стекла для создания прочных, но легких материалов. Это открывает возможности для развития в различных отраслях, от транспорта до защитного снаряжения.

источник:

– Университет Коннектикута

- Колумбийский университет

– Брукхейвенская национальная лаборатория