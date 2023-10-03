Формирование и распространение суперболтов: сложный феномен

Недавнее исследование пролило новый свет на загадочную природу суперболтов — редкой и невероятно мощной формы молнии, которая озадачивает ученых. Эти необычные молнии, на долю которых приходится менее 1% всех молний, ​​примерно в 1,000 раз сильнее обычной молнии и могут нанести значительный ущерб инфраструктуре и кораблям. Хотя исследователи определили горячие точки для суперболтов над некоторыми океанами и высокими горами, основные причины их формирования и распространения до сих пор остаются загадкой.

Международная группа ученых под руководством физика Авихая Эфраима из Израиля предоставила первое объяснение того, почему суперболты имеют тенденцию образовываться в определенных регионах. Исследователи обнаружили, что чем ближе зона электрического заряда грозового облака к поверхности суши или океана, тем больше вероятность попадания суперболта. Это открытие проясняет, почему суперболты группируются в определенных районах, включая Средиземное море, Альтиплано в Перу и Боливии, а также северо-восточную часть Атлантического океана.

Чтобы разгадать тайны суперболтов, команда собрала обширные данные об ударах молний, ​​включая время, место и энергию. Анализируя характеристики окружающей штормовой среды, такие как высота поверхности земли и воды, они стремились выявить факторы, способствующие интенсивности суперболтов. В отличие от предыдущих исследований, в которых изучалось влияние морских брызг, солености океана и пустынной пыли, исследователи обнаружили, что аэрозоли мало влияют на силу суперболта.

Вместо этого исследование показало, что более короткое расстояние между зоной зарядки и поверхностью, будь то земля или вода, приводит к более сильным суперболтам. Штормы в непосредственной близости от поверхности создают идеальные условия для образования этих мощных разрядов, поскольку меньшее расстояние приводит к уменьшению электрического сопротивления и увеличению тока. Следовательно, регионы с наибольшей концентрацией суперболтов имеют общую характеристику: минимальный зазор между зонами заряда молнии и поверхностями.

Это новаторское исследование знаменует собой значительный прорыв в понимании формирования и распространения суперболтов. Знание того, что более короткое расстояние между зарядной зоной и поверхностью увеличивает вероятность появления суперболтов, может помочь в прогнозировании влияния изменений климата на будущую активность суперболтов. Как метко заметил ведущий автор Авихай Эфраим: «Мы нашли большую часть головоломки».

источник:

– Развитие наук о Земле и космосе