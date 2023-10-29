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Наука

Астрономическая загадка вековой давности продолжает озадачивать ученых

ByРоберт Эндрю

29 октября, 2023
Астрономическая загадка вековой давности продолжает озадачивать ученых

Увлекательная загадка, возникшая почти сто лет назад, до сих пор озадачивает ученых. В июле 1952 года астрономы Паломарской обсерватории занимались обычным исследованием ночного неба, когда наткнулись на удивительное открытие: три звезды растворились в воздухе. Это загадочное открытие сразу же очаровало научное сообщество, породив множество теорий в попытках объяснить это загадочное событие.

Одна из преобладающих гипотез предполагала, что трио исчезнувших звезд было не тремя отдельными небесными телами, а скорее единственной звездой, подвергшейся внезапному радиовсплеску, вызванному магнетаром. Магнетары, известные своими чрезвычайно мощными магнитными полями, излучают огромное количество энергии в виде вспышек, рентгеновских лучей и гамма-всплесков. Эта теория предполагала, что всплеск был настолько сильным, что звезда стала невидимой на последующих изображениях.

Альтернативное объяснение постулировало, что рассматриваемые звезды были вовсе не звездами, а неопознанными небесными объектами, сместившимися на своей орбите. В результате они, казалось, исчезли, хотя на самом деле они просто переместились в разные места. Другая интригующая теория предполагала, что оптическая иллюзия была создана черной дырой, проходящей между звездой и Землей, создавая впечатление трех недостающих звезд.

Однако даже сама обсерватория подверглась пристальному вниманию. Расположенный недалеко от полигона для испытаний ядерного оружия в пустыне Нью-Мексико, возникли вопросы относительно того, могла ли радиоактивная пыль загрязнить оборудование, исказив изображения и создав иллюзию исчезновения звезд.

В то время как ученые усердно исследовали это захватывающее явление, недавнее исследование, проведенное исследователями из Корнелльского университета, попыталось определить, появились ли звезды снова. Несмотря на использование современных телескопов и проведение обширных наблюдений, команда обнаружила, что три исчезнувших звезды так и не появились, значительно потускнев в течение того рокового часа в 1952 году.

Тайна исчезнувших звезд сохраняется, заставляя научное сообщество с нетерпением ждать дальнейших открытий. До тех пор исчезновение этих трех звезд той летней ночью 1952 года будет продолжать захватывать воображение астрономов и звездочетов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое магнетар?
Ответ: Магнетар — это экзотический тип нейтронной звезды, известный своим невероятно мощным магнитным полем.

Вопрос: Почему магнетары связаны с экстремальными событиями во Вселенной?
Ответ: Магнетары выделяют огромное количество энергии в виде вспышек, рентгеновских и гамма-всплесков.

Вопрос: Может ли исчезновение звезд быть связано с загрязнением оборудования?
О: Это возможно. Паломарская обсерватория располагалась недалеко от полигона испытаний ядерного оружия, что вызывало опасения по поводу загрязнения радиоактивной пылью.

Вопрос: Наблюдались ли подобные исчезновения в других случаях?
Ответ: Да, фотопластинки 1950-х годов показали аналогичные исчезновения, что заинтриговало ученых этим явлением.

Вопрос: Были ли когда-нибудь снова найдены звезды?
Ответ: Нет, несмотря на обширные исследования, три звезды не наблюдались с момента их исчезновения в 1952 году. Недавнее исследование, проведенное исследователями Корнелла, не обнаружило никаких доказательств их возвращения.

By Роберт Эндрю