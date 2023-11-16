Ученые разрабатывают инновационный метод для улучшения прогнозов климатической модели

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж и других уважаемых учреждений разработали новаторскую методику, позволяющую повысить точность прогнозов климатических моделей. Инновационный метод использует статистический анализ для эффективного учета моделей с высокой температурной чувствительностью, что является постоянной проблемой научного сообщества.

Присвоив разный вес отдельным моделям и объединив полученные результаты, эти ученые подсчитали, что к концу столетия глобальная температура может подняться на 2–5 градусов по Цельсию. Этот прогноз, недавно опубликованный в журнале Nature Communications Earth & Environment, соответствует предыдущим оценкам. Однако, в отличие от предыдущих подходов, эта новая концепция предполагает инклюзивность, избегая отказа от моделей, который был принят в более ранних методах.

Вместо того, чтобы оценивать модели по отдельности, исследователи сосредотачиваются на том, как их можно интегрировать для получения ценной информации о будущих климатических условиях. Их основное внимание уделяется параметру, называемому равновесной чувствительностью климата (ECS), который измеряет взаимосвязь между выбросами углекислого газа и соответствующим потеплением. Хотя ECS невозможно измерить напрямую, несколько доказательств могут дать представление об истинной ECS Земли.

Многие моделирования предполагают высокую ECS, что приводит к прогнозам более значительного повышения температуры в ответ на атмосферный углекислый газ, чем то, что наблюдается в действительности. Учитывая, что эти модели служат основой для научных исследований и политических решений, крайне важно убедиться, что они точно отражают условия Земли. Раньше модели с высокими значениями ECS обычно отбраковывались. Однако новый метод, известный как усреднение байесовской модели, обеспечивает более тонкое решение, объединяя модели и оценивая их распределение.

Применяя этот подход, исследователи эффективно ограничивают значения ECS моделей и генерируют будущие прогнозы климата, которые учитывают потенциальные неточности, возникающие из-за допущений о высоких значениях ECS. Кроме того, этот метод решает проблемы независимости модели, учитывая влияние и перекрытие информации аналогичных моделей.

Значение этого нового метода выходит за рамки моделирования климата. Веса моделей, полученные в результате этого исследования, уже использовались в Пятой национальной оценке климата, комплексном отчете, оценивающем последствия изменения климата в Соединенных Штатах. Кроме того, этот проект поддерживает Федерацию Grid System Earth, глобальное сотрудничество, контролируемое Министерством энергетики США, которое управляет климатическими моделями и данными наблюдений и обеспечивает доступ к ним.

Интегрируя данные модели с данными наблюдений, этот инновационный подход позволяет ученым создавать более точные и надежные прогнозы изменения климата Земли. Это представляет собой решающий шаг вперед в улучшении нашего понимания динамики климата и информировании процессов принятия решений как на научном, так и на политическом уровне.

FAQ

Какую инновацию представили исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж?

Исследователи разработали новый метод статистического анализа климатических моделей, который повышает точность прогнозов климата на будущее.

Какова основная проблема, которую решает этот новый метод?

Этот метод решает проблему высокой чувствительности моделей к температуре, присваивая моделям разные веса и комбинируя их для оценки будущего повышения глобальной температуры.

Чем этот метод отличается от предыдущих подходов?

В отличие от предыдущих методов, которые отбрасывали модели с высокими значениями равновесной чувствительности климата (ECS), этот новый метод объединяет модели и использует усреднение байесовской модели для оценки их распределения, что приводит к более инклюзивным и точным прогнозам.

Как этот метод улучшает представление условий Земли?

Объединяя множество доказательств и учитывая влияние и дублирование информации аналогичных моделей, этот метод гарантирует, что климатические модели более точно отражают условия системы Земли.

Каково более широкое влияние этого исследования?

Веса моделей, полученные в результате этого исследования, уже повлияли на Пятую национальную оценку климата. Кроме того, этот проект поддерживает Федерацию Grid System Earth, глобальное сотрудничество, которое управляет климатическими моделями и данными наблюдений, способствуя улучшению понимания и принятию решений относительно изменения климата.