Когда животные впервые эволюционировали? Новый подход к разрешению спора

Ученые подсчитали, что сегодня существует около 8 миллионов видов животных, что свидетельствует об огромном биоразнообразии на Земле. Однако вопрос о том, когда впервые появились животные, был предметом споров на протяжении веков. Самые древние известные окаменелости животных, возрастом около 500 миллионов лет, уже были сложными и видимыми невооруженным глазом. Но недавние открытия, такие как странного вида окаменелости эдиакарской биоты, датированные 574–539 миллионами лет назад, позволяют предположить, что животные могли существовать еще раньше.

Палеонтологи также обнаружили губчатые окаменелости, датированные примерно 800 миллионами лет назад, но невозможно окончательно доказать, что они принадлежат животным. Кроме того, летопись окаменелостей полна пробелов, поскольку окаменела лишь часть жизни. Чтобы решить эти проблемы, ученые обратились к молекулярной биологии и использованию молекулярных часов для оценки времени происхождения животных.

Молекулярные часы работают, сравнивая ДНК современных животных, чтобы определить, насколько произошла эволюция. Хотя оценки происхождения животных варьируются от 800 до 700 миллионов лет назад, наличие различных оценок, основанных на окаменелостях и молекулярных часах, вызвало споры.

В недавнем исследовании ученые предложили новый подход к оценке времени происхождения животных. Вместо того, чтобы сосредоточиться на древнейших окаменелостях животных, исследователи изучили тип горных пород, в которых могли сохраниться первые животные. Они обнаружили, что для окаменения идеально подходят породы, богатые глинистыми минералами, которые обладают антибактериальными свойствами и способны сохранять мягкие ткани. Однако породы периода около 790 миллионов лет назад, обладающие такими богатыми глиной свойствами, не содержат окаменелостей животных, что позволяет предположить, что животные, возможно, еще не эволюционировали в то время.

Необходимы дальнейшие исследования для продолжения поиска доказательств животного происхождения. Исследуя больше геологических эпох и исследуя горные породы, потенциально способные сохранить первых животных, ученые надеются лучше понять, когда животные впервые появились на Земле.

источник:

– Дарвин, Чарльз. О происхождении видов путем естественного отбора, или о сохранении избранных рас в борьбе за жизнь. Мюррей, 1859 г.