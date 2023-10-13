Разгадка тайны происхождения животных

Происхождение животных и сроки их эволюции долгое время озадачивали ученых. Хотя большую часть биоразнообразия Земли составляют животные, было время, когда они полностью отсутствовали на планете. Понимание того, когда и как впервые появились животные, не только имеет решающее значение для нашего понимания истории Земли, но и является ключом к нашему собственному происхождению.

Традиционно ученые считали, что окаменелости животных появились внезапно в период, известный как Кембрийский взрыв, около 500 миллионов лет назад. Однако последующие открытия отодвинули происхождение животных еще дальше во времени. Открытие эдиакарской биоты, странного вида организмов, датируемых 574-539 миллионами лет назад, представляет собой древнейшие из известных окаменелостей животных. Однако были обнаружены даже более древние окаменелости, такие как губкообразные организмы, возраст которых составляет 800 миллионов лет, но невозможно окончательно доказать, что они принадлежат животным.

Отсутствие четких доказательств заставило ученых обратиться за ответами к молекулярной биологии. Изучая ДНК современных животных и сравнивая ее, ученые могут оценить время происхождения животных, используя метод, называемый молекулярными часами. Эти оценки варьируются от 800 до 700 миллионов лет назад, что значительно старше, чем эдиакарская летопись окаменелостей животных.

В недавнем исследовании исследователи предложили новый подход к оценке времени происхождения животных. Вместо того, чтобы сосредоточиться на древнейших окаменелостях животных, они рассмотрели тип горных пород, которые могли бы сохранить ранних животных. Животные без панциря или скелета часто встречаются в горных породах, богатых глинистыми минералами, которые обладают антибактериальными свойствами и предотвращают гниение. Испытывая породы старше эдиакарского периода, они обнаружили редкие породы возрастом около 790 миллионов лет из Канады, Норвегии и России, которые обладали необходимым глинистым составом.

Однако ни одна из этих пород не содержала окаменелостей животных, что позволяет предположить, что животные, возможно, еще не эволюционировали в это время. Чтобы разгадать эту загадку, необходимо изучить больше геологических участков, чтобы выявить самые молодые богатые глиной породы без окаменелостей животных. Это обеспечит дальнейшее понимание времени происхождения животных.

В заключение отметим, что решение загадки того, когда впервые появились животные, является сложной задачей. Объединив данные окаменелостей, молекулярной биологии и геологических исследований, ученые стремятся пролить свет на эту важную главу в истории Земли и нашего собственного происхождения.

Определения:

– Биоразнообразие: разнообразие и изменчивость жизни на Земле.

– Кембрийский взрыв: период в истории Земли, около 500 миллионов лет назад, когда произошла быстрая диверсификация и эволюция сложных форм жизни.

– Эдиакара Биота: странные на вид организмы, датируемые 574–539 миллионами лет назад и представляющие собой старейшие из известных окаменелостей животных.

– Молекулярные часы: метод, который использует генетическую информацию для оценки времени эволюционных событий путем сравнения различий ДНК между видами.

источники:

– Оригинальная статья под названием «Когда животные впервые эволюционировали? Новый способ понять это», Филип Донохью, Бристольский университет.