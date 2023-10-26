Проблема открытия капсулы Бенну: ученые НАСА ищут альтернативные методы

Миссия НАСА OSIRIS-REx по сбору образцов с астероида Бенну сталкивается с неожиданной проблемой: ученые пытаются открыть капсулу с образцами. Несмотря на успешную транспортировку космической пыли на расстояние более 200 миллионов миль, отсутствие подходящих инструментов затрудняет доступ к драгоценному грузу.

В официальном заявлении космического агентства говорится, что процесс удаления встретился с трудностями. «После нескольких попыток снятия стало очевидно, что два из 35 креплений на головке TAGSAM (механизм сбора проб касанием) невозможно отсоединить с помощью утвержденных в настоящее время инструментов в перчаточном ящике OSIRIS-REx».

Ученые из Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне теперь столкнулись с задачей найти альтернативные методы, которые позволили бы открыть сокровищницу бесценных камней и пыли, заключенную в капсуле с образцами.

Сложная природа застежек сбила с толку экспертов, требующих нового подхода для безопасного извлечения содержимого. Команда инженеров НАСА усердно работает над решением, изучая инновационные методы, позволяющие обойти это неожиданное препятствие.

Несмотря на эту неудачу, миссия OSIRIS-REx достигла значительных успехов. Бенну, богатый углеродом астероид, предоставил бесценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы. Исследователи надеются, что анализ образцов поможет разгадать тайны формирования и эволюции планет.

Вопросы и ответы:

Вопрос: В чем заключается миссия OSIRIS-REx?

Ответ: Миссия OSIRIS-REx — это миссия космического корабля НАСА, целью которой является сбор образцов с астероида Бенну и их безопасное возвращение на Землю для дальнейшего изучения.

Вопрос: Что такое ТАГСАМ?

Ответ: TAGSAM (механизм сбора образцов Touch-and-Go) — это специально разработанная роботизированная рука, используемая на космическом корабле OSIRIS-REx для сбора образцов с поверхности астероида.

Вопрос: Каковы научные цели миссии?

Ответ: Цель миссии - изучить состав Бенну, получить представление о формировании нашей солнечной системы и потенциально пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Вопрос: Сталкивалась ли миссия OSIRIS-REx с какими-либо другими проблемами?

Ответ: Хотя проблема с открытием капсулы с образцами является серьезной проблемой, это одна из немногих неудач, с которыми столкнулась миссия. В целом миссия успешно достигла своих основных целей.