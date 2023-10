Важность расширения принципов планетарной защиты

By

Группа ученых призывает к расширению международных руководящих принципов, чтобы предотвратить не только биологическое загрязнение внеземных поверхностей, но и загрязнение химическими веществами и материалами. В настоящее время принимаются меры по стерилизации космических кораблей, направляющихся на Марс, и обеспечению отсутствия на них микробов. Однако меньше внимания уделяется потенциальной угрозе, которую представляют химические вещества и материалы, попадающие на планету. Обломки предыдущих миссий, в том числе веревки, тепловые экраны и парашюты, также разбросаны по поверхности Марса.

Вызывает обеспокоенность то, что эти материалы могут содержать опасные химические вещества, которые могут нанести вред любой потенциальной жизни на Марсе. Чтобы решить эту проблему, в докладе, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагается провести комплексную оценку риска материалов и химикатов, предназначенных для Марса. Это поможет понять связанные с этим риски и позволит разработать надежные рекомендации по планетарной защите.

Авторы подчеркивают необходимость признать Марс принадлежащим марсианам, в том числе микроорганизмам, и не допускать непреднамеренного компрометации поиска жизни на планете. Они полагают, что, расширив рекомендации и включив в них загрязнение химическими веществами и материалами, ученые смогут коллективно защититься от потенциального вреда окружающей среде Марса.

Этот подход предлагает уникальную возможность установить новый стандарт для межпланетных миссий и подчеркивает важность сотрудничества между сообществами по химии окружающей среды, астробиологии и планетарной защите. Работая вместе, они смогут установить протоколы для защиты Земли и Марса и обеспечить целостность будущих исследований.

Источники: Труды Национальной академии наук.