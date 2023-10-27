Будущее ускорителей частиц: технология сокращения открывает путь к прорывам в медицине

Ученые из немецкого Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU) совершили новаторский подвиг в мире физики элементарных частиц. Они успешно активировали нанофотонный ускоритель электронов (NEA) – микрочип размером примерно с небольшую монету. Несмотря на свой миниатюрный размер, этот крошечный ускоритель частиц может произвести революцию в лечении рака, особенно в области лучевой терапии рака.

NEA работает, ускоряя электроны с помощью коротких лазерных импульсов, нацеленных на тысячи микроскопических столбиков, расположенных внутри крошечной вакуумной трубки. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи сообщили, что компактный ускоритель увеличил энергию электронов более чем на 40%. Хотя эти частицы имеют значительно меньшую энергию по сравнению с теми, которые используются в Большом адронном коллайдере (БАК), основной целью команды FAU является не погружение в глубины физики элементарных частиц, а, скорее, исследование медицинских применений.

Потенциал NEA в области таргетной лучевой терапии рака особенно многообещающий. Компактность ускорителя открывает возможность размещения его на эндоскопе, позволяя проводить лучевую терапию непосредственно в пораженный участок тела. Этот подход не только обеспечит большую точность воздействия на раковые клетки, но и уменьшит побочные эффекты, связанные с современными методами доставки радиации. Томаш Хлоуба, один из ведущих авторов исследования, видит в этом «приложение мечты» для АЯЭ.

Хотя команде FAU еще далеко до внедрения микроускорителя в медицину человека, успешное тестирование этой первой в своем роде нанофотонной системы знаменует собой значительный шаг в этом направлении. Поскольку технологии продолжают сокращать ускорители частиц, они открывают путь к медицинским прорывам, которые могут изменить ландшафт здравоохранения, предлагая новые и более эффективные методы лечения таких заболеваний, как рак.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое нанофотонный ускоритель электронов?

Ответ: Нанофотонный ускоритель электронов — это микрочип, который ускоряет электроны с помощью коротких лазерных импульсов, направленных на микроскопические столбики внутри вакуумной трубки.

Вопрос: Каково потенциальное применение нанофотонного ускорителя электронов?

Ответ: Нанофотонный ускоритель электронов перспективен в области таргетной лучевой терапии рака, позволяя более точно и безопасно доставлять радиацию в пораженные участки тела.

Вопрос: Чем нанофотонный ускоритель электронов отличается от Большого адронного коллайдера (БАК)?

Ответ: Хотя БАК представляет собой массивный ускоритель частиц, используемый для фундаментальных физических исследований, нанофотонный ускоритель электронов гораздо меньше по размеру и предназначен для медицинских применений.