Ученые создали пространственный атлас протеома хлоропластов, чтобы понять фотосинтез

Исследователи разработали пространственный атлас протеома хлоропластов, проливающий свет на внутреннюю работу фотосинтеза. Хлоропласты, обнаруженные в растениях и водорослях, играют решающую роль в преобразовании солнечной энергии в химическую энергию посредством фотосинтеза.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые нанесли на карту расположение 1,034 белков в хлоропластах зеленой водоросли Chlamydomonas. Эта подробная карта раскрывает пространственную организацию хлоропласта и идентифицирует различные структуры хлоропласта, включая оболочку хлоропласта, комплексы ДНК-белок, микроотделения для хранения жира и белковые тела, связанные с улавливанием углекислого газа.

Изучая взаимодействия между известными белками и новыми компонентами, исследователи обнаружили белки, которые находятся как в хлоропластах, так и в других клеточных структурах, что предполагает перекрестную функциональность и связь между этими структурами. Используя методы машинного обучения, команда спрогнозировала расположение всех белков в Chlamydomonas, помогая присвоить предполагаемые функции ранее не охарактеризованным белкам на основе их клеточного местоположения.

Пространственный атлас дает ценную информацию о функциях и организации белков в хлоропластах, позволяя ученым лучше понять внутреннюю работу фотосинтеза. Эти знания необходимы для создания культур с повышенной продуктивностью и решения проблем изменения климата в сельском хозяйстве.

Исследование, проведенное Lianyong Wang et al. закладывает основу для будущих исследований, направленных на разгадку тайн хлоропласта, центральной клеточной структуры, участвующей в фотосинтезе.

источники:

– Ляньюнг Ван и др. «Атлас белков хлоропластов выявляет точечные структуры и пространственную организацию путей биосинтеза», Cell (2023).

– Информация журнала: Ячейка