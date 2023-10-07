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Ученые создали пространственный атлас протеома хлоропластов, чтобы понять фотосинтез

ByМамфо Брешиа

Октябрь 7, 2023
Ученые создали пространственный атлас протеома хлоропластов, чтобы понять фотосинтез

Исследователи разработали пространственный атлас протеома хлоропластов, проливающий свет на внутреннюю работу фотосинтеза. Хлоропласты, обнаруженные в растениях и водорослях, играют решающую роль в преобразовании солнечной энергии в химическую энергию посредством фотосинтеза.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые нанесли на карту расположение 1,034 белков в хлоропластах зеленой водоросли Chlamydomonas. Эта подробная карта раскрывает пространственную организацию хлоропласта и идентифицирует различные структуры хлоропласта, включая оболочку хлоропласта, комплексы ДНК-белок, микроотделения для хранения жира и белковые тела, связанные с улавливанием углекислого газа.

Изучая взаимодействия между известными белками и новыми компонентами, исследователи обнаружили белки, которые находятся как в хлоропластах, так и в других клеточных структурах, что предполагает перекрестную функциональность и связь между этими структурами. Используя методы машинного обучения, команда спрогнозировала расположение всех белков в Chlamydomonas, помогая присвоить предполагаемые функции ранее не охарактеризованным белкам на основе их клеточного местоположения.

Пространственный атлас дает ценную информацию о функциях и организации белков в хлоропластах, позволяя ученым лучше понять внутреннюю работу фотосинтеза. Эти знания необходимы для создания культур с повышенной продуктивностью и решения проблем изменения климата в сельском хозяйстве.

Исследование, проведенное Lianyong Wang et al. закладывает основу для будущих исследований, направленных на разгадку тайн хлоропласта, центральной клеточной структуры, участвующей в фотосинтезе.

источники:
– Ляньюнг Ван и др. «Атлас белков хлоропластов выявляет точечные структуры и пространственную организацию путей биосинтеза», Cell (2023).
– Информация журнала: Ячейка

By Мамфо Брешиа

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