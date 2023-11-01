Сыграла ли пыль большую роль в вымирании динозавров, чем мы думали раньше?

Ученые долгое время считали, что падение астероида привело к вымиранию динозавров. Однако новые исследования показывают, что пыль, а не прямое воздействие, возможно, сыграла более значительную роль в их гибели.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, бельгийские исследователи утверждают, что, хотя непосредственные последствия удара астероида были разрушительными, предыдущие исследования упустили из виду еще один решающий фактор: триллионы тонн пыли, которая была бы выброшена в атмосферу.

Исследователи предполагают, что пыль вызвала «глобальную зиму», поскольку она заблокировала солнечные лучи и вызвала резкое падение глобальной приземной температуры. Недостаток света затруднил выживание растений, что привело к сокращению численности травоядных животных и впоследствии повлияло на всю пищевую цепочку.

По оценкам, количество пыли, присутствующей в атмосфере, ошеломляет: около 2,000 гигатонн, что более чем в 11 раз превышает вес горы Эверест. Компьютерное моделирование, проведенное на отложениях окаменелостей в Северной Дакоте, показало, что пыль могла блокировать солнечный свет на срок до двух лет, лишая растения необходимой энергии для фотосинтеза.

Помимо непосредственных последствий, исследование предполагает, что вымирание динозавров было постепенным процессом, продолжавшимся несколько лет, а не внезапным событием.

Значение этого исследования выходит за рамки доисторических существ. Другой недавний отчет предполагает, что, подобно удару астероида, взрыв ядерной бомбы на Земле также может иметь сопоставимые последствия для атмосферы, что приведет к «малому ядерному ледниковому периоду».

Хотя вымирание динозавров привело к значительным изменениям в экосистеме Земли, некоторые ученые утверждают, что это было необходимым условием для появления млекопитающих, включая человека.

В заключение отметим, что новаторские исследования бросают вызов давнему убеждению, что прямое столкновение с астероидом было единственной причиной вымирания динозавров. Вместо этого это предполагает, что наступившая глобальная зима, вызванная огромным количеством пыли в атмосфере, сыграла более важную роль в изменении состава Земли и проложила путь к эволюционному успеху млекопитающих.