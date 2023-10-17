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Проект ЕКА PAVER направлен на создание пригодных для дорожного движения поверхностей на Луне

ByГабриэль Бота

Октябрь 17, 2023
Проект ЕКА PAVER направлен на создание пригодных для дорожного движения поверхностей на Луне

Европейское космическое агентство (ЕКА) инициировало проект PAVER по созданию пригодных для движения поверхностей на Луне. Целью этого амбициозного проекта является покрытие зон активности на лунной поверхности, в том числе дорог и посадочных площадок, с помощью мощного лазера для плавления лунной пыли в твердую стеклянную поверхность. Проект PAVER возглавляют немецкий институт исследований и испытаний материалов BAM, университет Аалена, группа LIQUIFER Systems в Австрии и немецкий технологический университет Клаусталь.

Необходимость в таком проекте возникает из-за проблем, связанных с лунной пылью, которая является ультрамелкой, абразивной и липкой. В эпоху Аполлона лунная пыль вызывала серьезные проблемы, засоряя оборудование и разрушая скафандры. Накопление пыли на луноходе «Аполлон-17» привело к угрозе перегрева, а советский луноход «Луноход-2» скончался от перегрева, когда его радиатор покрылся пылью.

Проект PAVER направлен на решение этих проблем путем плавления искусственной лунной пыли с помощью углекислотного лазера мощностью 12 киловатт. Этот процесс создает треугольные геометрические формы с полым центром, которые можно соединять, образуя твердые поверхности на больших участках лунного грунта. Эти поверхности потенциально могут служить дорогами или посадочными площадками.

Полученный материал похож на стекло и хрупок, но может противостоять силам сжатия, направленным вниз. Даже если он сломается, его все равно можно использовать и починить при необходимости. По оценкам команды, посадочную площадку площадью 100 квадратных метров и толщиной два сантиметра можно построить за 115 дней.

Этот проект является ответом на призыв к идеям, проводимый отделом основных видов деятельности ЕКА через Инновационную платформу открытого космоса (OSIP), которая ищет исследовательские идеи, связанные с внеземным производством и строительством. Проект PAVER был назван эффективной инвестицией, открывающей множество многообещающих путей для дальнейших исследований.

Пока астронавты готовятся вернуться на поверхность Луны, создание пригодных для движения поверхностей может значительно повысить безопасность и эффективность исследования Луны. Проект PAVER представляет собой потенциальное решение проблем, связанных с лунной пылью, делая Луну более пригодной для жизни и судоходной для будущих миссий.

источники:
– ЕКА
– Институт исследования и испытаний материалов БАМ
– Ааленский университет
– Группа ЖИДКИХ Систем
– Технологический университет Клаусталь
– Институт физики материалов в космосе Немецкого аэрокосмического центра, DLR

By Габриэль Бота

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