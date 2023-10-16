Металлический водород: многообещающее направление в материаловедении

На протяжении десятилетий ученые были заинтригованы концепцией металлического водорода — уникальной формы водорода, проявляющей металлические свойства. Считается, что это экзотическое вещество существует под высоким давлением, и его наблюдали в ядрах таких планет, как Юпитер. Однако синтез металлического водорода в лабораторных условиях оказался сложной задачей.

В 1935 году физики Юджин Вигнер и Хиллард Белл Хантингтон предположили, что металлический водород можно получить при давлении 25 гигапаскалей (ГПа). Однако недавние исследования показывают, что фактическое требуемое давление превышает первоначальную оценку.

Различные исследовательские группы заявляли, что в прошлом им удалось успешно создать металлический водород, но позже их выводы были объяснены ошибками измерений или ошибочными методами калибровки. Несмотря на эти неудачи, ученые добились значительных успехов, используя метод, называемый ячейкой с алмазной наковальней. Этот метод предполагает сжатие водорода между двумя алмазами для достижения экстремального давления.

При повышении давления молекулы водорода претерпевают фазовый переход в твердое состояние. При еще более высоких давлениях молекулы начинают разделяться, в результате чего образуется чистый щелочной металл с одним валентным электроном. Недавно исследователи наблюдали закрытие «запрещённой зоны», что указывает на переход в металлическое состояние.

Если твердый металлический водород станет достижимым, он сможет проявлять необычайные свойства, например, быть жидким металлом и сверхпроводником. Однако технологические препятствия в создании чистого металлического водорода побудили ученых изучить потенциал гидридов, которые представляют собой комбинации металлов и водорода, для достижения сверхпроводимости при более низких давлениях.

Хотя может пройти некоторое время, прежде чем металлический водород найдет практическое применение в промышленности, текущие исследования в этой области открывают многообещающие перспективы для разработки новых сверхпроводников и передовых технологий.

Источники: Журнал химической физики, Science, Nature Physics.