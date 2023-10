Недостающий закон природы: эволюция сложных систем

By

В новаторской статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа ученых и философов представляет «недостающий закон природы», который признает эволюцию общей чертой сложных систем. Новый закон гласит, что сложные природные системы, от планет и звезд до атомов и минералов, эволюционируют в сторону большей структурности, разнообразия и сложности. Этот закон расширяет макроскопические законы природы, которые были установлены для сил, движения, гравитации, электромагнетизма и энергии.

Авторы предлагают «Закон увеличения функциональной информации», который гласит, что система будет развиваться, если множество различных конфигураций системы подвергаются отбору для выполнения одной или нескольких функций. Выбор функции происходит, когда возникает новая конфигурация, которая улучшает способность системы выживать или выполнять конкретную задачу. Эта концепция «отбора по функции» выходит за рамки биологического выживания и включает стабильность, постоянное снабжение энергией и новизну.

Исследование подчеркивает, как эволюция происходит не только в биологических системах, но и в неживых системах, таких как минералы. Ранние минералы обеспечивали стабильное расположение атомов, которое послужило основой для эволюции более сложных минералов. Эволюция минералов и жизни переплетаются, поскольку минералы использовались живыми организмами для изготовления панцирей, зубов и костей.

В статье также рассматривается эволюция звезд, отмечая, что разнообразие химических элементов со временем увеличивалось в ходе звездной эволюции. Водород и гелий были строительными блоками первых звезд, а последующие поколения звезд производили более тяжелые элементы в процессе термоядерного синтеза.

Последствия этого нового закона имеют далеко идущие последствия. Он дает представление о потенциальной сложности развивающихся систем и о том, как можно повлиять на скорость эволюции. Авторы утверждают, что этот закон эволюции применим к широкому кругу систем, включая звезды, атомы, минералы и многие другие.

Это междисциплинарное исследование объединяет ученых и философов, чтобы расширить наше понимание эволюции и ее универсальной природы. Признавая роль эволюции в сложных системах, мы получаем более глубокое понимание процессов, которые формируют наш мир, от мельчайших атомов до огромных просторов Вселенной.

