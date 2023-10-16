Важность доступности продуктов CBC

CBC уделяет приоритетное внимание созданию инклюзивных продуктов, доступных для всех людей в Канаде, в том числе для людей с нарушениями зрения, слуха, моторики и когнитивных функций. Чтобы гарантировать, что разнообразная аудитория сможет наслаждаться своими шоу, CBC внедрила такие функции, как субтитры и видео с описанием.

Скрытые субтитры позволяют людям с нарушениями слуха следить за диалогами и другими аудиоэлементами программы. Он отображает на экране текст, соответствующий речи и звуковым эффектам, происходящим в шоу. Эта функция позволяет глухим или слабослышащим людям в полной мере ознакомиться с контентом CBC и гарантирует, что они не пропустят никакой важной информации.

Кроме того, Described Video предоставляет ценную услугу для людей с нарушениями зрения. Он включает в себя аудиоописание визуальных элементов, происходящих на экране, таких как действия персонажей, настройки и другие важные детали. Это позволяет слепым или слабовидящим людям создавать мысленные образы сцен и понимать контекст шоу.

Доступность является важнейшим аспектом миссии CBC по охвату как можно большего числа канадцев. Предлагая субтитры и видео с описанием в своих программах, CBC гарантирует, что каждый, независимо от его способностей, сможет наслаждаться контентом, который они производят, и получать от него пользу.

CBC приветствует отзывы о своих мерах по обеспечению доступности, поскольку это помогает им постоянно совершенствоваться и решать любые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи с ограниченными возможностями. Это позволяет им удовлетворять разнообразные потребности своей аудитории, делая их продукты более доступными и инклюзивными для всех людей по всей стране.

В заключение, приверженность CBC обеспечению доступности демонстрируется посредством реализации таких функций, как субтитры и видео с описанием. Эти приспособления позволяют людям с нарушениями слуха, зрения, моторики и когнитивных функций в полной мере взаимодействовать с контентом CBC. Отдавая приоритет инклюзивности, CBC гарантирует, что все канадцы имеют равный доступ к своей продукции и возможность наслаждаться разнообразным спектром программ.

Определения:

– Скрытые субтитры: текст, отображаемый на экране и соответствующий аудиоэлементам программы, предназначенной для людей с нарушениями слуха.

– Видео с описанием: аудиоописание визуальных элементов программы, предназначенное для людей с нарушениями зрения.

источники:

– Доступность CBC

- Жемчужина CBC