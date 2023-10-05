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Новая методика объединяет методы визуализации для визуализации внутриклеточных процессов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Новая методика объединяет методы визуализации для визуализации внутриклеточных процессов

Группа исследователей под руководством Питера Дальберга из Национальной ускорительной лаборатории SLAC разрабатывает метод, который сочетает в себе методы визуализации криогенной электронной томографии (крио-ЭТ) и флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения для визуализации внутриклеточных процессов с высокой детализацией. Дальберг стремится объединить преимущества обоих методов, позволяя идентифицировать конкретные биомолекулы и всестороннее представление об их клеточном контексте.

Флуоресцентная микроскопия сверхвысокого разрешения эффективна для отслеживания отдельных молекул, но ей не хватает информации об окружающей клеточной среде. Cryo-ET, с другой стороны, обеспечивает изображения клеток с высоким разрешением, но не может точно определить и отследить отдельные молекулы. Техника Дальберга, называемая «криогенная корреляционная световая и электронная томография со сверхразрешением», устраняет это ограничение путем наложения изображений, полученных обоими методами, чтобы обеспечить четкую визуализацию целевой молекулы и ее окружения.

Однако объединение этих методов требует значительной оптимизации и модификации микроскопа. Дальберг и его команда работали над улучшением системы фрезерования сфокусированным ионным лучом с помощью прикрепленного сканирующего электронного микроскопа (FIB-SEM), чтобы преодолеть такие проблемы, как мгновенное замораживание клеток на небольшой сетке, и обеспечить совместимость обоих методов визуализации.

Для этого Дальберг модифицировал FIB-SEM, добавив оптический микроскоп. Эта модификация позволяет собирать данные флуоресцентной микроскопии без необходимости перемещать сетку, что сводит к минимуму потенциальный ущерб и загрязнение.

Команда уже использовала этот метод для изучения поведения белков в бактериальных клетках Caulobacter crescentus, которые подвергаются асимметричному делению. Результаты предоставили ценную информацию о внутриклеточных процессах и потенциально могут пролить свет на аналогичные механизмы в клетках человека.

Дальберг и его команда рады возможности полностью использовать модифицированный микроскоп и продолжать совершенствовать эту технику. Объединив крио-ЭТ и флуоресцентную микроскопию сверхвысокого разрешения, они стремятся разгадать тайны молекулярных машин, которые управляют фундаментальными клеточными процессами.

Источник: Труды Национальной академии наук (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117.

By Роберт Эндрю

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