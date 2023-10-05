Новая методика объединяет методы визуализации для визуализации внутриклеточных процессов

Группа исследователей под руководством Питера Дальберга из Национальной ускорительной лаборатории SLAC разрабатывает метод, который сочетает в себе методы визуализации криогенной электронной томографии (крио-ЭТ) и флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения для визуализации внутриклеточных процессов с высокой детализацией. Дальберг стремится объединить преимущества обоих методов, позволяя идентифицировать конкретные биомолекулы и всестороннее представление об их клеточном контексте.

Флуоресцентная микроскопия сверхвысокого разрешения эффективна для отслеживания отдельных молекул, но ей не хватает информации об окружающей клеточной среде. Cryo-ET, с другой стороны, обеспечивает изображения клеток с высоким разрешением, но не может точно определить и отследить отдельные молекулы. Техника Дальберга, называемая «криогенная корреляционная световая и электронная томография со сверхразрешением», устраняет это ограничение путем наложения изображений, полученных обоими методами, чтобы обеспечить четкую визуализацию целевой молекулы и ее окружения.

Однако объединение этих методов требует значительной оптимизации и модификации микроскопа. Дальберг и его команда работали над улучшением системы фрезерования сфокусированным ионным лучом с помощью прикрепленного сканирующего электронного микроскопа (FIB-SEM), чтобы преодолеть такие проблемы, как мгновенное замораживание клеток на небольшой сетке, и обеспечить совместимость обоих методов визуализации.

Для этого Дальберг модифицировал FIB-SEM, добавив оптический микроскоп. Эта модификация позволяет собирать данные флуоресцентной микроскопии без необходимости перемещать сетку, что сводит к минимуму потенциальный ущерб и загрязнение.

Команда уже использовала этот метод для изучения поведения белков в бактериальных клетках Caulobacter crescentus, которые подвергаются асимметричному делению. Результаты предоставили ценную информацию о внутриклеточных процессах и потенциально могут пролить свет на аналогичные механизмы в клетках человека.

Дальберг и его команда рады возможности полностью использовать модифицированный микроскоп и продолжать совершенствовать эту технику. Объединив крио-ЭТ и флуоресцентную микроскопию сверхвысокого разрешения, они стремятся разгадать тайны молекулярных машин, которые управляют фундаментальными клеточными процессами.

Источник: Труды Национальной академии наук (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117.