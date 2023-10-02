Капсула НАСА OSIRIS-REx успешно доставила образец астероида в Юту

Миссия НАСА OSIRIS-REx достигла важной вехи: ее капсула с образцами астероида успешно приземлилась в штате Юта. Капсула была оснащена сенсорным оборудованием, размещенным в точке пикового нагрева во время пути.

Рано утром 24 сентября космический корабль приземлился на полигоне Министерства обороны Дагуэй на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта, расположенном примерно в 80 милях к западу от Солт-Лейк-Сити. Миссия OSIRIS-REx направлена ​​на сбор образцов с астероида и доставку их на Землю для дальнейшего изучения.

Миссия Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) — это первая миссия НАСА по возврату образцов фрагментов астероида. Космический корабль отправился к астероиду по имени Бенну и использовал роботизированную руку для сбора материала с его поверхности.

Сенсорное оборудование, размещенное под точкой максимального нагрева во время спуска капсулы, имело решающее значение для мониторинга температуры и других условий. Эти данные дадут ценную информацию о процессе возвращения и помогут улучшить будущие миссии, связанные с возвратом образцов.

Успешная миссия НАСА по возвращению образцов является значительным достижением в области исследования космоса. Собранные образцы предоставят ученым ценную информацию о составе и происхождении астероидов. Эти данные будут способствовать нашему пониманию формирования и эволюции Солнечной системы.

Миссия OSIRIS-REx представляет собой важный шаг вперед в исследовании астероидов и возможности использования их ресурсов в будущем. Дальнейший анализ образцов откроет новые возможности и проложит путь к будущим миссиям, нацеленным на астероиды для научных исследований и потенциальной добычи ресурсов.

источники:

– Университет Джонса Хопкинса/Бенджамин Фернандо (изображение предоставлено)

– НАСА (миссия OSIRIS-REx)