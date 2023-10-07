Древние следы в Нью-Мексико дают новое представление о присутствии человека в Америке

Новое исследование подтвердило, что окаменелые следы человека, найденные в Нью-Мексико, вероятно, являются старейшим прямым свидетельством присутствия человека на Американском континенте. Первоначально следы были датированы примерно 22,000 XNUMX лет назад, но в то время возникли разногласия. Однако два дополнительных метода датирования теперь подтвердили первоначальную оценку, что потенциально разрешает спор.

В 2021 году возле бывшего озера Нью-Мексико было обнаружено более 60 следов, сохранившихся в древней грязи. Датируя семена водных растений, найденные рядом со следами в различных слоях горных пород, ученые подсчитали, что люди обитали в этом районе от 23,000 21,000 до XNUMX XNUMX лет назад.

Это открытие бросает вызов преобладающему мнению о том, что первые поселенцы в Северной Америке прибыли примерно 16,000 14,000–XNUMX XNUMX лет назад по сибирскому сухопутному мосту. Кэтлин Спрингер, геолог и соавтор исследования, подчеркивает, что еще многое предстоит узнать об этих следах и их значении для нашего понимания ранней миграции людей.

Нобелевские премии по физике, химии и медицине присуждены ученым-новаторам

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена ученым Мунги Дж. Бавенди, Луи Э. Брусу и Алексею И. Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Квантовые точки — это наночастицы с уникальными свойствами, размер которых определяет их свойства. Эти частицы сейчас широко используются в телевизионных экранах, светодиодных лампах и других устройствах.

Кроме того, Нобелевская премия по физике была присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анне Л'Юйе за их экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе. Их новаторская работа с аттосекундными световыми импульсами сыграла важную роль в продвижении нашего понимания поведения материи.

Нобелевская премия по медицине досталась Каталин Карико и Дрю Вайсману за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Их вклад оказал значительное влияние на глобальную борьбу с пандемией.

Голландский исследователь предсказал землетрясение в Пакистане

Голландский исследователь Фрэнк Хугербитс, известный своими предсказаниями землетрясений, намекнул на потенциальное значительное землетрясение в Пакистане в течение 48 часов. Предыдущие прогнозы Хугербитса относительно Турции и Сирии оказались точными, что привело к возросшему интересу к его последнему заявлению.

Хотя научное сообщество по-прежнему скептически относится к прогнозам землетрясений, сообщения показывают, что Пакистан серьезно относится к этому прогнозу. Интернет кишит слухами о том, что предсказание землетрясений может помочь в предотвращении ущерба.

В Испании представлен новый динозавр

В Испании был представлен новый динозавр-зауропод по имени Гарумбатитан. Этот динозавр, возраст которого составляет 122 миллиона лет, дает ценную информацию об эволюции динозавров. При росте 10 метров Гарумбатитан имел позвонки метровой длины и при движении опирался на пястные кости и ходил на цыпочках. О его широких шагах во время передвижения можно судить по наклоненной внутрь бедренной кости.

Это травоядное четвероногое животное ежедневно потребляло от 30 до 40 килограммов пищи, что указывает на его огромный аппетит. Вероятно, он обитал в устьях рек, расположенных между горами, и бродил по обширным лесам, заполненным большими деревьями, способными выдержать его огромные размеры.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс

– Нобелевская премия