Новая экзопланета обнаружена телескопом НАСА «Кеплер»

На этой неделе космический телескоп НАСА «Кеплер» сделал революционное открытие, представив ранее неизвестную инопланетную солнечную систему под названием Кеплер-385. Эта необычная система состоит из семи планет, каждая из которых больше Земли, но меньше Нептуна. Планеты вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце, которая немного больше и горячее нашего Солнца.

Каждая из планет в Kepler-385 испытывает сильное тепло от своей звезды. Считается, что первые две планеты каменистые с тонкой атмосферой, немного больше Земли. С другой стороны, остальные пять планет примерно вдвое больше Земли и, как ожидается, будут окружены плотной атмосферой.

Это важное открытие является частью нового каталога Кеплера, который включает около 4,400 планет-кандидатов и более 700 мультипланетных систем. Ученые и астрономы продолжат изучать Кеплер-385 и другие планеты из каталога Кеплера, чтобы лучше понять эти далекие миры и их потенциальную обитаемость.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое Кеплер-385?

Кеплер-385 — инопланетная солнечная система, обнаруженная космическим телескопом НАСА «Кеплер». Он состоит из семи планет, больше Земли, но меньше Нептуна, вращающихся вокруг звезды, похожей на Солнце.

2. Насколько горячие планеты в Кеплер-385?

Планеты в Кеплер-385 испытывают сильное тепло от своей звезды.

3. Каковы размеры планет в Кеплер-385?

Первые две планеты в Кеплер-385 каменистые и немного больше Земли, а остальные пять планет примерно в два раза больше Земли.

4. Каково значение этого открытия?

Открытие Kepler-385 и других планет в каталоге Kepler дает ценную информацию о разнообразии экзопланетных систем и их потенциале обитаемости.

5. Какова цель миссии «Кеплер»?

Миссия «Кеплер» направлена ​​на обнаружение и характеристику планет земного типа, вращающихся вокруг других звезд в нашей галактике.

(Источник: НАСА)