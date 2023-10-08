Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2023 года

На этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике и химии за 2023 год. Каталин Карико и Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытия, связанные с модификацией нуклеозидных оснований, которые привели к разработке эффективных мРНК-вакцины против COVID-19. Нобелевская премия по физике была присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анне Л'Юйе за работу по разработке новых инструментов и исследованию мира электронов. Мунги Дж. Бавенди, Луи Э. Брус и Алексей И. Екимов были удостоены Нобелевской премии по химии за открытие и синтез квантовых точек.

Тайна, окружающая самые ранние галактики Вселенной

Космический телескоп Джеймса Уэбба предоставил ценную информацию о ранней истории Вселенной, открыв коллекцию галактик, относящуюся к космическому рассвету. Однако учёные были озадачены присутствием, казалось бы, зрелых и массивных галактик в этот ранний период. Недавнее исследование предполагает, что эти галактики, возможно, были меньше, чем ожидалось, но казались яркими из-за вспышек звездообразования. Это обманчивое впечатление огромной массы озадачило учёных и превзошло их ожидания.

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию

Ученые опубликовали исследование в журнале Nature, в котором подробно описывается влияние прототипа спутника BlueWalker 3 на астрономию. Этот спутник, разработанный AST SpaceMobile, является частью группировки, предназначенной для предоставления услуг мобильной и широкополосной связи по всему миру. Наблюдения показали, что BlueWalker 3 — один из самых ярких объектов ночного неба, затмевающий все звезды, кроме самых ярких.

ISRO готовится к миссии Гаганьян

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к беспилотным летным испытаниям миссии Gaganyaan. Ожидается, что летно-испытательная миссия по прерыванию полета-1 (TV-D1) состоится к концу октября 2023 года с космодрома Сатиш Дхаван в Шрихарикоте. Целью миссии Gaganyaan является демонстрация возможности запуска людей на низкую околоземную орбиту и безопасного возвращения их на Землю путем приземления в Бенгальском заливе или Аравийском море.

Эффективная и недорогая вакцина от малярии

Оксфордский университет разработал новую вакцину против малярии под названием R21/MatrixM. Произведенный Индийским институтом сывороток, он был протестирован в ходе исследования фазы 3 в четырех африканских странах и показал эффективность вакцины более 75%. Это выше, чем ранее рекомендованная вакцина против малярии RTS,S/AS01, эффективность которой у детей в возрасте 56–5 месяцев составила 17%. Новая вакцина особенно эффективна в районах, где малярия носит сезонный характер.

Древние человеческие следы в Нью-Мексико

Новое исследование подтвердило существование древних человеческих следов в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Методы датирования с помощью радиоуглерода и оптически стимулированной люминесценции показали, что эти следы датируются примерно 21,000 23,000–XNUMX XNUMX лет назад, во время последнего ледникового периода. Это открытие указывает на то, что Homo sapiens уже заселил Северную Америку гораздо раньше, чем считалось ранее, даже в суровых условиях.

Первые следы змей обнаружены в Южной Африке

Ученые обнаружили первый след змеи в летописи окаменелостей на южном побережье мыса Южной Африки. Это ископаемое, найденное в заповеднике Уокер-Бей, относится к эпохе плейстоцена, между 93,000 83,000 и XNUMX XNUMX лет назад. Считается, что его изготовила слоеная гадюка (Bitis arietans). Это открытие заполняет пробел в летописи окаменелостей плейстоцена этого региона, где ранее преобладали следы млекопитающих, птиц и рептилий.