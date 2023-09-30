Спутник Юпитера Европа содержит углекислый газ, что повышает вероятность существования жизни

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал важное открытие, касающееся ледяного спутника Юпитера Европы. Телескоп обнаружил на Европе углекислый газ, жизненно важный ингредиент для жизни. Это открытие открыло захватывающую возможность того, что Европа может поддерживать жизнь. Анализ показывает, что углекислый газ возник из подземного океана Европы, а не был доставлен метеоритами или другими внешними источниками. Более того, углекислый газ, по-видимому, отложился сравнительно недавно в геологическом масштабе времени.

Еще одним прорывом в освоении космоса стал космический корабль НАСА OSIRIS-REx, успешно добывший образец с астероида Бенну. Автоматизированный космический корабль, запущенный в космос в 2016 году, 24 сентября сбросил образец астероида в капсуле в штате Юта. Ожидается, что образец, состоящий из богатого углеродом материала, предоставит ценную информацию о рождении нашей Солнечной системы и происхождение жизни на Земле.

К сожалению, индийские луноходы и луноходы «Чандраян-3» и «Прагян» соответственно не ответили на сигналы пробуждения после перехода в спящий режим в начале сентября. Попытки восстановить связь с космическим кораблем после 22 сентября не увенчались успехом. Однако индийские космические власти по-прежнему надеются, что в ближайшие две недели корабль проявит признаки активности. «Чандраян-3» и «Прагян» вошли в историю как первые искусственные объекты, приземлившиеся в южном полярном регионе Луны, закрепив за Индией статус четвертой страны, совершившей посадку на Луну.

Заглядывая в будущее, Китай планирует запустить спутник исследования Солнца «Сихэ-2» в 2026 году. Этот спутник выйдет на ранее неизведанную орбиту между Землей и Солнцем. Его основные цели включают изучение происхождения и эволюции магнитного поля в активных областях Солнца и более глубокое понимание трехмерной структуры и физических механизмов солнечных всплесков. «Сихэ-2» также станет первым в мире искусственным зондом, достигшим точки Лагранжа L5 между Солнцем и Землей, стратегически выгодного места для исследования и мониторинга космической погоды.

Эти недавние достижения в освоении космоса продолжают расширять наше понимание Вселенной и потенциала жизни за пределами Земли.