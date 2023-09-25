Удивительная правда об эволюции человека: в конце концов, мы не такие уж особенные

На протяжении веков считалось, что Homo sapiens, или современные люди, были единственными настоящими людьми, когда-либо существовавшими на Земле. Предыдущие человеческие виды, такие как неандертальцы, считались меньшими формами, которые в конечном итоге вымерли. Однако недавние достижения в области ДНК-технологий бросили вызов этому давнему убеждению. Ученым удалось извлечь ДНК древних гомининов, в том числе ранних предков человека и других родственников, что произвело революцию в изучении истории человечества.

Результаты анализа ДНК в сочетании с археологическими данными изменили наше понимание эволюции человека. Оказывается, Homo sapiens сосуществовал с различными другими видами гомининов на протяжении большей части истории человечества. Эти ныне вымершие группы были во многом похожи на нас, а данные ДНК даже позволяют предположить, что люди имели тесные контакты с такими видами, как неандертальцы, денисовцы и другие «популяции призраков».

Эти открытия заставили экспертов переосмыслить, что значит быть человеком. Теперь мы понимаем, что эти другие виды гомининов фундаментально не отличались от нас, но представляли разные способы существования человека. У них было свое уникальное поведение и культурные традиции, такие как наскальная живопись, охота на крупных животных и строительство зданий. Наши предки, вероятно, участвовали в скрещивании с этими группами, что привело к включению их генетического кода в современную человеческую популяцию.

Вопреки прежней вере в человеческое превосходство, теперь мы понимаем, что наши древние родственники были сложными существами, способными к сложному поведению и культурному самовыражению. Представление о том, что современные люди были вершиной эволюции, является продуктом более ранних предубеждений, укорененных в колониализме и элитизме. Правда в том, что наша эволюционная история гораздо более сложна и переплетена с другими видами гомининов.

Изучение древней ДНК открыло новые возможности для понимания эволюции человека. Сравнивая геномы современных людей с геномами неандертальцев, денисовцев и других групп, ученые обнаружили явные доказательства скрещивания. Эти открытия бросают вызов идее о «стене», разделяющей разные виды гомининов, и вместо этого подчеркивают взаимосвязь нашего генетического наследия.

В заключение следует сказать, что человечность определяется не только принадлежностью к Homo Sapiens. Наша эволюционная история неразрывно связана с другими видами гомининов, с которыми мы делили планету и обменивались генами. Эти открытия служат унизительным напоминанием о том, что мы являемся частью более широкой сети человеческого разнообразия, а идея о высшем человеческом виде — это миф, который больше не выдерживает критики в свете научных данных.

источники:

– «Что значит быть человеком?: Древняя ДНК открывает больше вопросов, чем дает ответов», Эрика Энгельхаупт, National Geographic (март 2019 г.)

– «Анализ древней ДНК», Бенс Виола, Университет Торонто.

– Интервью с Крисом Стрингером, экспертом по эволюции человека из лондонского Музея естественной истории, Риком Поттсом, директором Смитсоновской программы происхождения человека, Джоном Ши, археологом из Университета Стоуни-Брук, и Джанет Янг, куратором физической антропологии в Канадском историческом музее. .