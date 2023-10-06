Почему небо меняет цвет? Понимание науки, стоящей за этим

Вы когда-нибудь задумывались, почему небо меняет цвет в течение дня? Будь то красивое голубое небо в солнечный день или яркие оттенки заката, за этими изменениями цвета есть научная причина.

Чтобы понять, почему небо в солнечный день кажется голубым, нам нужно посмотреть, как солнечный свет достигает Земли. Солнечный свет состоит из разных цветов и энергии, которая распространяется волнами. Если бы нам пришлось направить солнечный свет через хрустальную призму, мы бы увидели разделение цветов в виде радуги. Он известен как спектр видимого света и включает в себя такие цвета, как красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый.

Цвет, который мы воспринимаем, зависит от длины волны света. Более длинные волны кажутся красными, а более короткие и изменчивые длины волн кажутся синими или фиолетовыми. Когда солнечный свет попадает в атмосферу Земли, он рассеивается присутствующими газами. Атмосфера рассеивает преимущественно синие волны, поэтому в ясный день мы видим голубое небо. Остальные цвета все еще присутствуют, но не разбросаны, создавая впечатление белого неба.

Радуга возникает, когда капли дождя действуют как крошечные призмы, преломляя и разделяя свет на разные цвета. Даже облака могут иметь оттенки разных цветов, особенно во время восхода или заката. Облака состоят из капель воды и кристаллов льда, которые также способствуют разделению цветов.

Во время восхода и заката солнечные лучи проходят через большую часть атмосферы Земли. Это приводит к уменьшению рассеяния длин волн синего цвета, что позволяет нашим глазам лучше видеть более теплые цвета. Сочетание атмосферных условий и угла наклона солнца создает потрясающие цвета, которые мы ассоциируем с восходами и закатами.

Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на цвет неба. Крупные частицы пыли, загрязнение окружающей среды, дым от лесных пожаров, водяной пар и низкий уровень озона — все это может способствовать тому, что небо становится красным или имеет другие необычные цвета. Спутники, подобные тем, которыми управляет НАСА, используются для обнаружения аэрозолей, предоставляя синоптикам ценную информацию о качестве воздуха.

В заключение отметим, что на цвета, которые мы видим в небе, влияют рассеяние света, атмосферные условия и присутствие частиц. Будь то чистое голубое небо или захватывающий закат, понимание науки, лежащей в основе этих изменений цвета, добавляет дополнительный уровень восприятия нашей природы.

Источник: CBS News, Кайли Миллер – сертифицированный метеоролог радиовещания Американского метеорологического общества.