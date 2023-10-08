На этой неделе в новостях науки: раскопки сокровищ викингов, внутреннее ядро ​​мягкой Земли и лауреаты Нобелевской премии

В мире археологии это была захватывающая неделя, наполненная открытиями невероятных артефактов и сокровищ. В Норвегии на заднем дворе семьи было найдено сокровище викингов возрастом 1,200 лет. Кроме того, в Норвегии были обнаружены золотые фигурки, изображающие скандинавских богов, даже старше сокровищ викингов. Знаменитый датский камень Еллинг, который является самым ранним упоминанием современного названия страны, также открывает новые сведения о его создателе. Эти находки — лишь краткий обзор многочисленных археологических открытий, сделанных на этой неделе.

Продвигаясь глубже в нашу планету, ученые сделали удивительное открытие о внутреннем ядре Земли. Ранее считалось, что это твердый металлический шар, но новые исследования показывают, что внутреннее ядро ​​на удивление мягкое и менее жесткое, чем считалось ранее. Эту мягкость можно объяснить гиперактивными атомами. Что касается других новостей, связанных с Землей, спутниковые данные показывают, что в этом году озоновая дыра выросла примерно вдвое больше Антарктиды, а извержение подводного вулкана Тонги в 2021 году потенциально может способствовать этому расширению.

Выйдя за пределы нашей планеты, космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает удивлять ученых своими замечательными открытиями. Были обнаружены нарушающие физику объекты-изгои и «невозможные» галактики. Кроме того, за пределами Плутона может существовать дюжина объектов, которые могут раскрыть ранее неизвестную часть нашей Солнечной системы.

В сфере здравоохранения обновленная вакцина против COVID-19, разработанная Novavax, была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. В исследовании, проведенном на грызунах, было обнаружено, что нейроны — не единственные клетки, отвечающие за память в мозге. Кроме того, генетические факторы могут влиять на успех людей, переходящих на вегетарианскую диету.

С приходом октября наступает сезон Нобелевских премий. Награды в области физики, химии и медицины присуждаются за выдающиеся достижения, такие как создание крошечных срезов света, открытие своеобразных квантовых точек и новаторская работа над мРНК-вакцинами.

Среди потрясающих изображений, опубликованных на этой неделе, — скриншот пылевого дьявола на Марсе, сделанный марсоходом НАСА «Персеверанс». Пылевой дьявол достигает высоты примерно 1.2 мили, что делает его в пять раз выше Эмпайр-стейт-билдинг.

На предстоящей неделе наблюдатели за небом в некоторых регионах Северной, Центральной и Южной Америки получат возможность стать свидетелями солнечного затмения в виде «огненного кольца». Однако важно соблюдать меры предосторожности и не смотреть прямо на солнце. Использование самодельных устройств для просмотра затмений, специальных очков или диско-шаров позволит безопасно наблюдать за этим небесным явлением.

источники:

– Археологические открытия: живая наука

– Внутреннее ядро ​​Земли: Живая наука

- Космический телескоп Джеймса Уэбба: живая наука

– Новости здравоохранения: Живая наука

– Нобелевские премии: Живая наука

– Марсианский пылевой дьявол: Живая наука

– Солнечное затмение: живая наука