Новости науки: Скрытый резервуар с водой, «Рассказ» мозга о ложных воспоминаниях и дань уважения Джимми Баффету

На этой неделе в новостях науки произошло несколько захватывающих открытий и событий. Во-первых, под дном океана в южной части Тихого океана был обнаружен огромный резервуар с водой. Это важное открытие расширяет наше понимание геологической истории Земли и состава ее коры. Кроме того, была полностью нанесена на карту Зеландия, скрытый континент в южной части Тихого океана.

Еще одно интересное открытие: ученые обнаружили, что ДНК неандертальцев, связанная с повышенной болевой чувствительностью, может быть наиболее распространена в популяциях с преобладающим индейским происхождением. Это исследование проливает свет на сложную взаимосвязь между генетикой и восприятием боли.

Вы когда-нибудь испытывали ложные воспоминания? Исследователи обнаружили, что мозг может отличать настоящие воспоминания от ложных. Это открытие дает представление о том, как мозг обрабатывает и хранит воспоминания.

Переходя к животному миру, выяснилось, что самки лягушек притворяются мертвыми, чтобы избежать ухаживаний самцов. Такое поведение представляет собой уникальную адаптацию, которая помогает самкам ориентироваться в окружающей среде и защищать себя.

В космических новостях НАСА сообщило о миссии по возвращению образцов астероида Бенну, целью которой является сбор и изучение образцов этого космического камня. Кроме того, наблюдались последствия столкновения двух массивных планет в далекой звездной системе, что дало ценную информацию о планетарных столкновениях.

Наконец, дань уважения покойному Джимми Баффету была сделана в виде недавно обнаруженной ярко-желтой морской улитки. Это крошечное существо служит напоминанием о наследии Баффета как легенды тропического рока.

Среди других новостей, связанных с наукой, Лоран Бальеста, французский подводный фотограф и морской биолог, выиграл конкурс «Фотограф года дикой природы» за свой потрясающий снимок золотого мечехвоста в его естественной среде обитания. Фотография демонстрирует красоту и важность этого древнего и исчезающего вида.

Это лишь несколько ярких событий из мира науки на этой неделе, демонстрирующих постоянно развивающуюся природу научных исследований и открытий.

источники:

– «Найден массивный водоем, скрытый под дном океана» – [Название источника]

– «Обнаружена связь между ДНК неандертальца и чувствительностью к боли» – [Название источника]

– «Мозг может различать настоящие и ложные воспоминания» – [название источника]

– «Самки лягушек притворяются мертвыми, чтобы избежать спаривания» – [название источника]

– «НАСА раскрывает миссию по возвращению образцов астероида Бенну» – [название источника]

– «Две массивные планеты столкнулись в далекой звездной системе» – [Название источника]

– «Наследие Джимми Баффета живет в недавно обнаруженной морской улитке» – [название источника]

– «Золотой подковообразный краб получил награду «Фотограф года дикой природы»» – [название источника]