Ученые разгадали тайну самых ранних галактик Вселенной

Ученые сделали замечательное открытие о ранней истории нашей Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Телескоп обнаружил коллекцию галактик, относящуюся к загадочному периоду, называемому космическим рассветом. Однако эти галактики оказались на удивление массивными и зрелыми, превзойдя ожидания учёных. Это открытие бросило вызов фундаментальным принципам космологии — области, изучающей происхождение и эволюцию Вселенной.

Чтобы разгадать эту загадку, новое исследование, проведенное исследователями, может дать ответы без необходимости отвергать устоявшиеся теории. Результаты этого исследования могут революционизировать наше понимание ранней Вселенной и пролить свет на формирование галактик во время космического рассвета.

Испанский космос PLD готовится к запуску ракеты

Испанский стартап PLD Space собирается провести испытательный запуск своей многоразовой ракеты «Миура-1». Этот запуск представляет собой важную веху в разработке микропусковых установок, которые представляют собой меньшие по размеру и более экономичные ракеты. Ракета взлетит из Уэльвы на юго-западе Испании и станет первым полностью частным запуском ракеты в Европе. Успех этой испытательной миссии проложит путь для дальнейшего развития частной космической отрасли.

Древние следы человека подтверждают раннее присутствие в Северной Америке

Новое исследование подтвердило, что люди заселили Северную Америку гораздо раньше, чем считалось ранее. Обнаружение окаменелых следов в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико является важнейшим доказательством присутствия человека на континенте. Ученые использовали два разных метода датирования: радиоуглеродное датирование и датирование по оптически стимулированной люминесценции, чтобы установить, что эти следы датируются примерно 21,000 23,000–XNUMX XNUMX лет назад. Это показывает, что Homo sapiens уже обосновался в Северной Америке во время сложных условий последнего ледникового периода.

Эти результаты дают ценную информацию о древней истории миграции и расселения людей в Северной Америке, способствуя нашему пониманию ранней истории нашего вида.

источники:

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: НАСА.

– PLD Space: Официальный сайт

– Исследование древних человеческих следов в Нью-Мексико: Исследовательский институт X (Примерный институт)