Ученые открыли происхождение ранних галактик

Космический телескоп Джеймса Уэбба совершил удивительное открытие: он обнаружил коллекцию зрелых галактик, относящихся к ранним стадиям развития Вселенной. Это открытие заставило ученых подвергнуть сомнению существующие теории космологии. Тем не менее, новое исследование может дать объяснение, которое соответствует современному научному пониманию.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал работу в прошлом году, предоставил замечательное представление о ранней истории Вселенной. Он наблюдал группу галактик, существовавших во время космического рассвета, загадочной эпохи. Присутствие этих массивных и зрелых галактик противоречит ожиданиям и поднимает вопросы о фундаментальных принципах космологии.

Ученые активно работают над разгадкой этой загадки, не игнорируя существующие научные знания. Последнее исследование предлагает потенциальное решение, которое не требует полной переоценки космологических теорий.

Испанский стартап PLD Space готовится к запуску ракеты

Испанский стартап PLD Space готовится к испытательному запуску своей многоразовой ракеты «Миура-1». Этот запуск станет важной вехой в развитии «микропусковых установок» и станет первым в Европе полностью частным запуском ракеты.

Тестовый запуск планируется провести рано утром в субботу из Уэльвы на юго-западе Испании. PLD Space стремится продемонстрировать осуществимость своей ракетной технологии многоразового использования посредством этой суборбитальной миссии. После неудачной попытки в июне компания стремится продемонстрировать потенциал своей инновационной ракеты.

Древние следы человека появились на тысячи лет раньше, чем ожидалось

Новое исследование показало, что люди заселили территорию Северной Америки гораздо раньше, чем считалось ранее. Возраст окаменелых следов, найденных в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, составляет примерно 21,000 23,000–XNUMX XNUMX лет.

Это открытие, основанное на методах радиоуглеродного датирования и оптически стимулированной люминесценции, указывает на то, что Homo sapiens присутствовал в Северной Америке во время самых суровых условий последнего ледникового периода. Эти результаты проливают свет на устойчивость и адаптируемость нашего вида в экстремальных условиях.

источники:

– Ученые разгадывают загадку самых ранних галактик Вселенной

– Испанская компания PLD Space ведет отсчет времени до испытательного запуска ракеты из Европы.

– Новые тесты подтверждают древность древних человеческих следов в Нью-Мексико.