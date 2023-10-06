Китай планирует расширить космическую станцию ​​в качестве альтернативы МКС под руководством НАСА

Китай объявил о планах удвоить размер своей космической станции, предложив астронавтам из других стран альтернативу Международной космической станции (МКС), поскольку ее срок службы приближается к концу. Китайская космическая станция, которая в настоящее время имеет три модуля, в ближайшие годы будет расширена до шести модулей. Китайская академия космических технологий заявила, что срок эксплуатации китайской космической станции составит более 15 лет. Такое заявление было сделано в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку, Азербайджан.

Тем временем ученые разгадали загадку самых ранних галактик Вселенной. Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал свою работу в прошлом году, позволил заглянуть в раннюю историю Вселенной, включая открытие галактик на заре космического пространства. Однако существование массивных и зрелых галактик в период зарождения Вселенной бросило вызов нынешнему пониманию космологии. Новое исследование теперь разрешило эту загадку, не требуя полного пересмотра существующих теорий.

В Испании стартап PLD Space готовится к испытательному запуску своей многоразовой ракеты «Миура-1». Этот запуск станет первым в Европе полностью частным запуском ракеты и станет важным шагом на пути к новому поколению микропусковых установок. Испытательную миссию планируется провести в Уэльве, на юго-западе Испании.

Кроме того, Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена ученым Мунги Бавенди, Луи Брусу и Алексею Екимову за открытие квантовых точек. Квантовые точки — это крошечные кластеры атомов, которые широко используются в различных приложениях, включая создание цветов в плоских экранах, светодиодных лампах и медицинских устройствах. Академия, лауреат Нобелевской премии, назвала свои исследования «добавлением цвета в нанотехнологии».

Наконец, новые тесты подтвердили древность древних человеческих следов в Нью-Мексико. Возраст этих следов, найденных в национальном парке Уайт-Сэндс, оценивается от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет. Исследования показали, что Homo sapiens обитал в Северной Америке во время самых негостеприимных условий последнего ледникового периода.

источники:

– Китайская академия космических технологий

– 74-й Международный астронавтический конгресс

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

– ПЛД Пространство

– Нобелевский комитет.

– Археологические исследования национального парка Уайт-Сэндс