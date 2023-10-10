В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

Российский модуль «Наука», многоцелевое дополнение к Международной космической станции (МКС), недавно столкнулся с утечкой охлаждающей жидкости в резервной системе охлаждения. Утечка была обнаружена во время плановых проверок, что побудило астронавтов оценить ситуацию. К счастью, по данным российского космического агентства «Роскосмос», непосредственной опасности ни экипажу, ни самой МКС нет.

В дальнейшем инженеры будут работать над расследованием и устранением проблемы. Модуль «Наука» прибыл на МКС только на прошлой неделе, состыковавшись после длительного и трудного путешествия. Несмотря на эту неудачу, ожидается, что модуль продолжит способствовать операциям и исследованиям, проводимым на космической станции.

Огромный древний солнечный шторм обнаружен сквозь годичные кольца деревьев во французских Альпах

Открытие в Южных Французских Альпах предоставило доказательства мощной солнечной бури, произошедшей примерно 14,300 XNUMX лет назад. Анализируя годовые кольца внутри древних сосен обыкновенных, исследователи выявили значительный всплеск радиоуглерода, указывающий на наличие солнечной бури беспрецедентного масштаба.

Если бы эта солнечная буря произошла в наше время, она могла бы иметь катастрофические последствия. Всплеск энергичных частиц Солнца мог привести к разрушению спутников и повсеместному нарушению работы электросетей. Это открытие подчеркивает мощный и потенциально разрушительный характер солнечной активности.

Изучение колец деревьев служит ценным инструментом в понимании прошлых климатических и экологических событий. Изучая закономерности роста и химический состав годичных колец, ученые получают представление об исторических событиях, таких как эта древняя солнечная буря.

источники:

– Российское космическое агентство Роскосмос.

– Информация от различных агентств

– Исследование годичных колец учёными в Южных Французских Альпах (конкретные источники не упомянуты)