В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило в понедельник, что в его модуле "Наука", прикрепленном к Международной космической станции (МКС), обнаружена утечка охлаждающей жидкости. Утечка особенно затронула резервную систему охлаждения, используемую для регулирования температуры на борту МКС. В Роскосмосе заверили, что ни экипажу, ни станции непосредственной опасности не угрожает. В настоящее время космонавты оценивают ситуацию и ищут пути решения проблемы.

Редактирование генов демонстрирует потенциал защиты кур от птичьего гриппа

Исследователи из Великобритании обнаружили, что редактирование генов может обеспечить частичную защиту кур от птичьего гриппа. Высокопатогенный птичий грипп, или птичий грипп, с 2022 года нанес значительный ущерб популяциям домашней птицы во всем мире. Этот прорыв в редактировании генов обеспечивает новую стратегию смягчения распространения смертельного вируса. Модифицировав гены кур, ученые смогли частично защитить их от инфекций птичьего гриппа. Результаты могут иметь значение для птицеводства и помочь предотвратить дальнейшие вспышки этой разрушительной болезни.

Индийская миссия Гаганьян проведет ключевое испытание 21 октября

Амбициозная индийская космическая миссия «Гаганьян» проведет решающее испытание 21 октября. Испытание предполагает запуск пустого модуля в космическое пространство и успешное возвращение его на Землю. Последняя миссия запланирована на следующий год и будет стоить примерно 90.23 миллиарда индийских рупий (1.08 миллиарда долларов). Это будет первая пилотируемая космическая миссия Индии и предполагает запуск обитаемой человеком космической капсулы с экипажем из трех человек на орбиту высотой 400 км (250 миль) перед безопасным возвращением в индийские воды. Гаганьян представляет собой важную веху в растущей космической программе Индии.

Сквозь годичные кольца деревьев во французских Альпах обнаружена древняя солнечная буря

Анализ годовых колец древних сосен обыкновенных в Южных Французских Альпах обнаружил свидетельства крупнейшей из известных солнечных бурь. Эта солнечная буря, произошедшая примерно 14,300 XNUMX лет назад, вызвала бы серьезные нарушения в работе современных технологий, если бы она произошла в настоящее время. В результате шторма Солнце выбросило в космос массивный взрыв энергетических частиц. Исследователи наблюдали значительное увеличение содержания радиоуглерода (изотопа углерода) в годичных кольцах останков деревьев возле реки Друзе. Это открытие проливает свет на потенциальное воздействие солнечных бурь и их историческое возникновение.

источники:

– Утечка теплоносителя российского модуля: Роскосмос

– Редактирование генов и птичий грипп: исследование в Великобритании

– Миссия Индии в Гаганьяне: заместитель министра науки и технологий Джитендра Сингх.

– Древняя солнечная буря: исследователи из нескольких учреждений.