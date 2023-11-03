Таинственные глубокие недра Земли: ключи к разгадке ее катастрофического прошлого

Сейсмологов уже давно заинтриговали две загадочные капли, находящиеся глубоко в мантии Земли — одна под Африкой, а другая под южной частью Тихого океана. Эти массивные, плотные структуры десятилетиями озадачивали учёных. Однако недавние исследования показывают, что эти капли могут быть остатками монументального столкновения, произошедшего миллиарды лет назад.

Теперь учёные полагают, что эти капли могут быть свидетельством катастрофического события в ранней истории нашей планеты — столкновения Земли с небесным телом, известным как Тейя. Это столкновение, которое, как полагают, произошло в зачаточном состоянии планеты, могло быть ответственным за создание нашей Луны.

Хотя точная природа этих сгустков и их происхождение все еще являются предметом научных дискуссий, эта новая гипотеза предлагает захватывающее представление о глубоких недрах Земли. Дальнейшие исследования и достижения в области технологий будут иметь решающее значение в разгадке тайн, хранящихся в этих аномалиях размером с континент.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что представляют собой капли в мантии Земли?

Ответ: Капли представляют собой плотные структуры, расположенные глубоко в мантии Земли, одна под Африкой, а другая под южной частью Тихого океана.

Вопрос: Каково их возможное происхождение?

Ответ: Ученые предполагают, что эти капли могут быть остатками колоссального столкновения Земли и небесного объекта под названием Тейя.

Вопрос: Когда произошло это столкновение?

Ответ: Считается, что столкновение произошло на ранних стадиях формирования Земли.

Вопрос: Могло ли это столкновение создать Луну?

Ответ: Да, согласно гипотезе, это столкновение Земли и Тейи могло привести к образованию нашей Луны.

Вопрос: Какие дальнейшие исследования необходимы?

Ответ: Ученым необходимо провести дальнейшие исследования и использовать передовые технологии, чтобы лучше понять эти капли и их значение в истории Земли.

источники:

– Scientific American: [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

– National Geographic: [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)