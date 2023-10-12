В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

По данным российского космического агентства "Роскосмос", в российском многоцелевом модуле "Наука", прикрепленном к Международной космической станции (МКС), произошла утечка охлаждающей жидкости в резервной системе охлаждения. Пока экипажу и станции непосредственной опасности нет, астронавты оценивают ситуацию. Модуль отвечает за регулирование бортовой температуры космонавтов.

Редактирование генов демонстрирует потенциал защиты кур от птичьего гриппа

Ученые из Британии обнаружили, что, редактируя гены кур, можно обеспечить частичную защиту от инфекций птичьего гриппа. Высокопатогенный птичий грипп, широко известный как птичий грипп, быстро распространился с 2022 года, что привело к гибели миллионов домашних птиц и значительному росту цен на яйца и индейку. Это новое открытие предлагает потенциальную стратегию по уменьшению распространения вируса и смягчению его воздействия на популяцию домашней птицы.

Индия готовится к испытаниям пилотируемой космической миссии 21 октября

Индия готовится к важнейшему испытанию в рамках своей космической миссии «Гаганьян», которое состоится 21 октября. Испытание будет включать в себя запуск пустого модуля в космическое пространство и его безопасную доставку обратно на Землю. Последняя миссия, запланированная на следующий год, станет первой пилотируемой космической миссией Индии и будет стоить примерно 1.08 миллиарда долларов. Он будет включать запуск обитаемой человеком космической капсулы с экипажем из трех человек на орбиту высотой 400 км (250 миль) и последующее безопасное возвращение ее в индийские воды.

НАСА представило образец астероида, богатого углеродом

НАСА предоставило общественности первое представление о богатом углеродом образце почвы, полученном с поверхности астероида космическим кораблем OSIRIS-REx. Капсула с образцом недавно была сброшена с парашютом в пустыню штата Юта. Обнаруженный материал содержит водосодержащие глинистые минералы и был собран с околоземного астероида Бенну три года назад. Это достижение является важной вехой в нашем понимании астероидов и их состава.

Космические силы США приостанавливают использование инструментов искусственного интеллекта из-за рисков безопасности данных

Космические силы США временно прекратили использование веб-инструментов генеративного искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT, из-за опасений по поводу безопасности данных. В памятке, адресованной сотрудникам Космических сил, говорится, что использование таких инструментов, в том числе моделей на большом языке, на правительственных компьютерах запрещено до тех пор, пока они не получат официального одобрения от Главного управления технологий и инноваций Сил. Эта пауза направлена ​​на снижение потенциальных рисков для безопасности данных в Космических силах.

источники:

– Утечка теплоносителя российского модуля: Роскосмос, Telegram

– Редактирование генов и птичий грипп: не указано

– Индийская пилотируемая космическая миссия: не указано.

– Образец астероида НАСА: Космический центр НАСА имени Джонсона.

– Инструменты искусственного интеллекта Космических сил США: Reuters