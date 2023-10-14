НАСА запускает космический корабль для исследования богатой металлами астероидной психики

НАСА недавно запустило космический корабль из Флориды с миссией по исследованию Психеи, крупнейшего богатого металлами астероида в нашей Солнечной системе. Ученые полагают, что Психея могла быть ядром древней протопланеты, что дает ценную информацию о формировании Земли. Космический корабль, помещенный в ракету SpaceX Falcon Heavy, стартовал из Космического центра НАСА Кеннеди на мысе Канаверал и, как ожидается, достигнет астероида в августе 2029 года, преодолев расстояние в 2.2 миллиарда миль. Целью этой миссии является раскрыть тайны этого интригующего астероида и улучшить наше понимание формирования планет.

НАСА представило образец астероида, богатого углеродом

НАСА предложило взглянуть на герметичную капсулу, которая недавно вернулась на Землю с образцом богатого углеродом грунта с поверхности околоземного астероида Бенну. Внутри капсулы ученые обнаружили водосодержащие глинистые минералы среди других материалов, собранных космическим кораблем OSIRIS-REx три года назад. Это открытие имеет важное значение для нашего понимания происхождения и состава небесных тел и может дать ценную информацию о возможностях водных ресурсов в космосе.

Космические силы США приостанавливают использование инструментов искусственного интеллекта из-за проблем с безопасностью данных

Космические силы США временно прекратили использование веб-инструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, из-за проблем с безопасностью данных. В памятке, адресованной сотрудникам сил, персоналу было дано указание не использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как модели с большим языком, на государственных компьютерах до тех пор, пока не будет получено официальное одобрение Главного управления технологий и инноваций. Эта мера предосторожности обеспечивает защиту секретной информации и подчеркивает важность безопасности данных в чувствительных секторах.

Новый атлас клеток головного мозга человека дает представление о неврологических заболеваниях

Ученые достигли крупного прорыва в исследованиях мозга, идентифицировав более 3,300 типов клеток в человеческом мозге. Этот всеобъемлющий атлас клеток головного мозга предлагает более глубокое понимание клеточной основы неврологических заболеваний и открывает возможности для разработки новых методов лечения. Более того, сравнивая мозг человека и других приматов, таких как шимпанзе, гориллы, макаки-резусы и мартышки, исследователи обнаружили ключевые различия, которые способствуют уникальным характеристикам человеческого мозга.

Неисправность спутника Viasat

Американская компания Viasat не будет заменять свой спутник ViaSat-3 F1, у которого произошел сбой во время развертывания в июле. Хотя компания рассчитывает восстановить менее 10% запланированной пропускной способности, она по-прежнему уверена в том, что сможет удовлетворить потребности своих клиентов без замены. Viasat завершила значительную часть капитальных затрат на свою группировку ViaSat-3 и ожидает снижения капитальных затрат к 2025 финансовому году.

Предстоящее солнечное затмение волнует энтузиастов астрономии

Солнечное затмение должно заворожить миллионы зрителей в Америке в субботу. Если позволит погода, наблюдатели станут свидетелями прохождения Луны перед Солнцем. Путь затмения охватит часть Соединенных Штатов, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки, представляя впечатляющее астрономическое событие для тех, кто находится на его траектории.

источники:

– НАСА запускает космический корабль для исследования богатого металлами астероида Психея

– НАСА представляет недавно возвращенный образец астероида, богатого углеродом

– Космические силы США приостанавливают использование инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, из-за рисков безопасности данных.

– Амбициозные исследования позволили создать новый атлас клеток человеческого мозга

– Viasat заявляет, что не будет заменять вышедший из строя спутник

– Объяснение: что нужно знать о субботнем солнечном затмении «огненное кольцо»