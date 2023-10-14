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Наука

НАСА запускает космический корабль для исследования богатой металлами астероидной психики

ByВики Ставропулу

Октябрь 14, 2023
НАСА запускает космический корабль для исследования богатой металлами астероидной психики

НАСА недавно запустило космический корабль из Флориды с миссией по исследованию Психеи, крупнейшего богатого металлами астероида в нашей Солнечной системе. Ученые полагают, что Психея могла быть ядром древней протопланеты, что дает ценную информацию о формировании Земли. Космический корабль, помещенный в ракету SpaceX Falcon Heavy, стартовал из Космического центра НАСА Кеннеди на мысе Канаверал и, как ожидается, достигнет астероида в августе 2029 года, преодолев расстояние в 2.2 миллиарда миль. Целью этой миссии является раскрыть тайны этого интригующего астероида и улучшить наше понимание формирования планет.

НАСА представило образец астероида, богатого углеродом

НАСА предложило взглянуть на герметичную капсулу, которая недавно вернулась на Землю с образцом богатого углеродом грунта с поверхности околоземного астероида Бенну. Внутри капсулы ученые обнаружили водосодержащие глинистые минералы среди других материалов, собранных космическим кораблем OSIRIS-REx три года назад. Это открытие имеет важное значение для нашего понимания происхождения и состава небесных тел и может дать ценную информацию о возможностях водных ресурсов в космосе.

Космические силы США приостанавливают использование инструментов искусственного интеллекта из-за проблем с безопасностью данных

Космические силы США временно прекратили использование веб-инструментов генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, из-за проблем с безопасностью данных. В памятке, адресованной сотрудникам сил, персоналу было дано указание не использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как модели с большим языком, на государственных компьютерах до тех пор, пока не будет получено официальное одобрение Главного управления технологий и инноваций. Эта мера предосторожности обеспечивает защиту секретной информации и подчеркивает важность безопасности данных в чувствительных секторах.

Новый атлас клеток головного мозга человека дает представление о неврологических заболеваниях

Ученые достигли крупного прорыва в исследованиях мозга, идентифицировав более 3,300 типов клеток в человеческом мозге. Этот всеобъемлющий атлас клеток головного мозга предлагает более глубокое понимание клеточной основы неврологических заболеваний и открывает возможности для разработки новых методов лечения. Более того, сравнивая мозг человека и других приматов, таких как шимпанзе, гориллы, макаки-резусы и мартышки, исследователи обнаружили ключевые различия, которые способствуют уникальным характеристикам человеческого мозга.

Неисправность спутника Viasat

Американская компания Viasat не будет заменять свой спутник ViaSat-3 F1, у которого произошел сбой во время развертывания в июле. Хотя компания рассчитывает восстановить менее 10% запланированной пропускной способности, она по-прежнему уверена в том, что сможет удовлетворить потребности своих клиентов без замены. Viasat завершила значительную часть капитальных затрат на свою группировку ViaSat-3 и ожидает снижения капитальных затрат к 2025 финансовому году.

Предстоящее солнечное затмение волнует энтузиастов астрономии

Солнечное затмение должно заворожить миллионы зрителей в Америке в субботу. Если позволит погода, наблюдатели станут свидетелями прохождения Луны перед Солнцем. Путь затмения охватит часть Соединенных Штатов, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки, представляя впечатляющее астрономическое событие для тех, кто находится на его траектории.

источники:
– НАСА запускает космический корабль для исследования богатого металлами астероида Психея
– НАСА представляет недавно возвращенный образец астероида, богатого углеродом
– Космические силы США приостанавливают использование инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, из-за рисков безопасности данных.
– Амбициозные исследования позволили создать новый атлас клеток человеческого мозга
– Viasat заявляет, что не будет заменять вышедший из строя спутник
– Объяснение: что нужно знать о субботнем солнечном затмении «огненное кольцо»

By Вики Ставропулу

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