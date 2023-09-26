Образец астероида НАСА благополучно доставлен в пустыню Юты

Последняя космическая миссия НАСА достигла важной вехи: капсула, содержащая самый большой образец почвы, когда-либо собранный с астероида, успешно приземлилась в пустыне Юты. Капсула, выпущенная с космического корабля OSIRIS-REx, приземлилась в назначенной зоне приземления к западу от Солт-Лейк-Сити.

Космический корабль OSIRIS-REx выполнял миссию по сбору образца с астероида Бенну, которую он выполнил ранее в этом году. В воскресенье капсула в форме леденца с драгоценным грузом снова вошла в атмосферу Земли и благополучно спрыгнула с парашютом в пустыню штата Юта.

Это значительное достижение для НАСА, поскольку это первый случай, когда образец с астероида был успешно возвращен на Землю с тех пор, как миссии Аполлона доставили лунные камни в 1960-х и 1970-х годах. Ученые стремятся изучить образец астероида, поскольку он содержит ценную информацию о формировании Солнечной системы и может дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле.

Что касается других новостей, связанных с космосом, Космические силы США изучают возможность создания «горячей линии» с Китаем для предотвращения кризисов в космосе. Генерал Ченс Зальцман, руководитель космических операций, заявил о необходимости прямой связи между Космическими силами и их китайскими коллегами для снижения напряженности. Хотя обсуждения велись внутри страны, официального взаимодействия с Китаем пока не произошло.

Создание «горячей линии» с Китаем могло бы стать решающим шагом в обеспечении мирного сотрудничества в космосе и предотвращении потенциальных конфликтов или недоразумений. Соединенные Штаты признают важность международного сотрудничества в освоении космоса и стремятся улучшить каналы связи со всеми космическими державами.

Оба эти события подчеркивают продолжающийся прогресс и сотрудничество в области освоения космоса, а также растущую важность космической деятельности в современном мире.

источники:

– НАСА: www.nasa.gov.

– Рейтер: www.reuters.com.