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Наука

Капсула НАСА благополучно доставила образец астероида в пустыню штата Юта

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
Капсула НАСА благополучно доставила образец астероида в пустыню штата Юта

Космическая капсула НАСА успешно приземлилась в пустыне Юты, доставив самый большой образец почвы, когда-либо собранный с астероида. Капсула, выпущенная космическим кораблем OSIRIS-REx, который ранее пролетал близко к Земле, приземлилась в назначенной зоне приземления к западу от Солт-Лейк-Сити.

Капсула, имеющая форму леденца, спрыгнула с парашютом на испытательно-тренировочный полигон в штате Юта после прохождения через атмосферу Земли. Образец, собранный космическим кораблем, будет проанализирован учеными, чтобы получить представление о составе и истории астероида.

Тем временем Космические силы США рассматривают возможность создания горячей линии с Китаем для предотвращения потенциальных кризисов в космосе. Генерал Ченс Зальцман, руководитель космических операций, заявил, что прямая связь между Космическими силами и их китайским коллегой будет полезна для деэскалации напряженности. Однако между двумя странами еще не состоялось взаимодействие по созданию такой горячей линии.

Приземление капсулы НАСА знаменует собой значительное достижение в освоении космоса, поскольку извлеченный образец астероида предоставляет ценные данные для научных исследований. Создание потенциальной горячей линии между Космическими силами США и Китаем направлено на укрепление сотрудничества и предотвращение потенциальных конфликтов в космической деятельности.

источники:
– Краткое изложение текущих научных новостей (Рейтер)

By Роберт Эндрю

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