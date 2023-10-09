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Наука

Во французских Альпах обнаружена огромная древняя солнечная буря

ByГабриэль Бота

Октябрь 9, 2023
Во французских Альпах обнаружена огромная древняя солнечная буря

В Южных Французских Альпах остатки сосен обыкновенных предоставили ученым свидетельство крупнейшей в истории солнечной бури. Этот древний шторм, случившийся примерно 14,300 XNUMX лет назад, имел бы разрушительные последствия для современных технологий, если бы случился сегодня.

Солнечная буря привела к массивному взрыву энергичных частиц, выброшенных Солнцем в космос. Это событие было обнаружено посредством анализа годовых колец сохранившихся древних деревьев. Исследователи обнаружили значительный всплеск содержания радиоуглерода, изотопа углерода, в годичных кольцах, обнаруженных возле реки Друзе в районе Гэпа.

Если бы такая солнечная буря произошла в наше время, она потенциально могла бы сжечь спутники и вызвать обширные сбои в электросетях. Данные, полученные по кольцам деревьев, проливают свет на масштабы этого древнего события и потенциальные риски, с которыми сталкиваются современные общества в результате подобных явлений.

Понимание воздействия солнечных бурь имеет важное значение в наше время, поскольку мы в значительной степени полагаемся на технологии, уязвимые к этим явлениям космической погоды. Изучая прошлые солнечные бури, ученые могут улучшить возможности прогнозирования и разработать стратегии по смягчению потенциального ущерба, причиненного такими мощными солнечными явлениями.

Это исследование подчеркивает важность использования природных архивов для раскрытия древних событий и их последствий для современного общества. Анализируя годичные кольца или другие природные данные, ученые могут получить ценную информацию о прошлом Земли и лучше подготовиться к потенциальным будущим проблемам.

источники:
- Reuters

By Габриэль Бота

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